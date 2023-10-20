"Приніс із собою обіцянку": Байден поділився спогадами про візит до Києва

За словами глави Сполучених Штатів, гуляючи Києвом під звуки сирен, він не почувався самотнім

Президент США Джо Байден в ході свого великого звернення до американців у ніч на 20 жовтня (за часом Штатів — 19 жовтня) розповів про свій візит до України під час війни. Він без оголошення прибув до Києва вранці 20 лютого 2023 року — напередодні річниці повномасштабного нападу росії на нашу країну.

Повну версію промови Байдена опублікувало видання The New York Times. Головний посил його звернення — пояснення своїм співвітчизникам, чому допомога Україні та Ізраїлю під час воєн у цих державах є важливою.

"На початку цього року я сів на борт Air Force One для секретного рейсу до Польщі. Там я сів у поїзд із затемненими вікнами на 10-годинну поїздку в один бік до Києва, щоб стояти з народом України напередодні річниці їхньої хороброї боротьби з путіним. Мені сказали, що я був першим американцем, який відвідав зону бойових дій, неконтрольовану збройними силами Сполучених Штатів після президента Лінкольна", — поділився спогадами Байден.

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Він додав, що його супроводжувала лише невелика група співробітників служби безпеки та кілька радників. Однак в Україні глава США не почувався самотнім.

"Але коли я вийшов з поїзда і зустрів Зеленського, президента Зеленського, я не почувався самотнім. Я приніс із собою ідею Америки, обіцянку Америки людям, які сьогодні борються за те, за що ми боролися 250 років тому: свободу, незалежність, самовизначення І коли я гуляв Києвом з президентом Зеленським, де вдалині лунали сирени повітряної тривоги, я відчув те, у що завжди вірив сильніше, ніж будь-коли раніше: Америка все ще є маяком для світу. Сьогодні в усьому світі є невинні люди, які мають надію завдяки нам. Які вірять у краще життя завдяки нам. Які відчайдушно прагнуть не бути нами забутими. І які на нас чекають", — наголосив Джо Байден.

Він додав, що, як сказала його подруга Мадлен Олбрайт, Америка є незамінною нацією. Однак час, за словами глави Америки, має важливе значення і не можна дозволити внутрішнім суперечкам усередині США призвести до перемоги терористів та тиранів.

"Ми не можемо дозволити дріб'язковій, партійній, гнівній політиці стати на шляху виконання наших обов’язків як великої нації. Ми не можемо і не дозволимо перемогти таким терористам як ХАМАС і тиранам, як путін. Я відмовляюся дозволити цьому статися", — резюмував Джо Байден.

Як повідомляв "Телеграф", напередодні звернення Байдена до американців він провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Президент України подякував лідеру США за передачу ракет ATACMS та обговорив подальшу військову допомогу нашій країні.