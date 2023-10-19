Прихильник Трампа не боротиметься за місце спікера палати представників США: чому це плюс для України

Наразі йдуть обговорення розширення прав тимчасового спікера, щоб він міг виносити на обговорення бюджетні проекти

Член Палати представників Джим Джордан не наполягатиме на додатковому голосуванні за обрання його спікером. Крім того, він підтримає ідею надати розширення повноважень Патріку МакГенрі як тимчасовому речнику.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на слова кількох джерел на умовах анонімності. Зазначається, що йдуть обговорення розширення прав тимчасового спікера, щоб він міг виносити на обговорення бюджетні проекти.

"Оскільки функції Палати представників припинені, законодавці тепер можуть розглянути пропозицію щодо розширення повноважень МакГенрі", — йдеться у матеріалі.

Зазначимо, раніше члени Республіканської партії США обрали конгресмена Джима Джордана кандидатом на посаду спікера палати представників. 18 жовтня він не зміг набрати потрібної кількості голосів під час голосування за новий список Палати представників. Він зміг набрати лише 199 голосів із необхідних 217.

Обов’язки спікера тимчасово виконує Патрік Макґенрі. Важливо врахувати, що Палата представників США не може ухвалювати нових законів, у тому числі й стосовно допомоги для України, до обрання нового спікера.

Варто додати, що Джим Джордан — активний прихильник колишнього президента Штатів Дональда Трампа та противник фінансування військової допомоги Україні. Таким чином, його обрання могло б негативно вплинути на подальшу допомогу для нашої країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Стівен Скаліз був обраний кандидатом на посаду спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки. Проте зненацька він зняв свою кандидатуру.