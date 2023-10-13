"Я чітко сказав...": республіканець Скаліз зробив тривожну заяву щодо виборів спікера

Республіканська партія залишається без речника вже десять днів

Лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Стівен Скаліз раптово зняв свою кандидатуру на виборах на посаду спікера Палати представників Сполучених Штатів Америки. Таке рішення було прийнято після кількох днів суперечок щодо його кандидатури серед його колег.

Як виявилося, далеко не всі однопартійці Скаліза були готові його підтримати. Про це у п’ятницю, 13 жовтня, повідомляє Reuters.

"Я щойно повідомив своїм колегам, що знімаю своє ім’я як кандидат на посаду спікера. Якщо ви подивіться на останні кілька тижнів, якщо ви подивіться на те, як відбувається наша конференція, то побачите, що ще є над чим попрацювати... Все ще є люди, які мають свої власні плани", — сказав Стівен Скаліз.

Він наголосив, що сказав своїм колегам про необхідність зосередитися на тому, що потрібно країні. Варто зазначити, що з моменту усунення попереднього спікера Кевіна МакКарті минуло десять днів, і Республіканська партія все ще залишається без кандидата на цю посаду.

"Я чітко сказав, що ми маємо відкласти свої плани та зосередитися на тому, що потрібно країні та країна розраховує на нас", — зазначив він.

Важливо додати, що Скаліз відзначився своїм лояльним ставленням до України. Хоча прямих заяв від нього не надходило, він голосував за проукраїнські ініціативи.

Що відомо про Стівена Скаліза

58-річний Скаліз набув майже легендарного статусу в республіканських колах, переживши важке вогнепальне поранення після того, як озброєний злочинець відкрив вогонь під час тренування благодійного бейсбольного матчу у 2017 році. Також він користується повагою як депутат-ветеран, який провів роки на керівних посадах у партії.

Скаліз також має серйозні проблеми зі здоров’ям — множинну мієлому (форма раку крові). Цей факт деякі вважають причиною, щоб не голосувати за нього.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній речник Конгресу США Кевін МакКарті хоче повернути собі свою посаду. За його словами, його підтримують 96% республіканців у Палаті представників.