"Це колосальний провал": екс-спікер Конгресу США хоче повернути посаду, граючи на ситуації в Ізраїлі

Він закликав американських політиків "припинити дріб’язковість"

Колишній речник Конгресу США Кевін Маккарті, якого нещодавно відправили у відставку, заявив, що готовий повернутися на посаду спікера Палати представників США. Він закликав представників як республіканської, так і демократичної партій відволіктися від "дрібної політики", тоді як Ізраїль зазнає нападів з боку ХАМАС.

Як пише Вloomberg, Маккарті закликав до швидких дій із надання допомоги Ізраїлю. Він також пов’язав напад на країну з політикою президента Джо Байдена щодо Ірану. Палата представників не може схвалити будь-яку нову допомогу Ізраїлю доти, доки не буде призначено нового спікера.

Екс-спікер Конгресу США використовує ситуацію для заклику до консервативних пріоритетів. Зокрема він наполягає на забезпеченні безпеки південного кордону США та ретельному вивченні допомоги Україні.

Маккарті не сказав прямо, що хоче повернутися на свою колишню посаду, але наголосив, що його підтримують 96% республіканців у Палаті представників і що "неправильно", що 4% республіканців співпрацювали з демократами, щоб усунути його. Маккарті закликав законодавців зробити те, "що краще для країни".

Маккарті також закликав запровадити нові санкції, щоб заблокувати експорт іранської нафти, який, за його словами, процвітав за Байдена і підживлював тероризм. Натомість він пропонує замінити іранську нафту збільшенням видобутку в США.

"Це колосальний провал", — сказав Маккарті про пріоритети Байдена.

У розмові з радіоведучим Х’ю Х’юїтом Маккарті наголосив, що США не зможе платити своїм солдатам, зокрема десяткам тисяч тих, хто служить на Близькому Сході, якщо робота уряду залишатиметься заблокованою. Якби він все ще був спікером, сказав Маккарті, він би призначив голосування щодо резолюції, яка демонструє підтримку Ізраїлю вже 10 жовтня.

Маккарті сказав, що він також прагнутиме забезпечити Ізраїль високотехнологічними боєприпасами, розгляне нові санкції проти Ірану, сприятиме збільшенню внутрішнього виробництва енергії. Також у його планах, у разі повернення на посаду, — протидія антиантисемітизму в університетських кампусах та в Конгресі.

"ХАМАС має бути знищений, але це не тільки ХАМАС. Це безпосередньо пов’язано з Іраном", — резюмував він.

Нагадаємо, раніше Конгрес проголосував за ухвалення закону про бюджет на 45 днів, з якого з ініціативи Маккарті виключили питання допомоги Україні. Незабаром його відправили у відставку, призначивши тимчасовим речником республіканця Патріка Макгенрі. Він оголосив перерву у роботі Палати представників. Цього тижня має відбутися голосування за нового речника, до цього часу робота Палати залишається практично заблокованою.

Тим часом, як повідомляв "Телеграф", тимчасово очолити Палату представників виявив бажання колишній президент США Дональд Трамп. Він заявив, що отримав таку пропозицію.