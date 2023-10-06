"Мені запропонували": Трамп може тимчасово обійняти важливу посаду в США

Екс-президент США розглядає таку можливість

Колишній президент США Дональд Трамп отримав пропозицію тимчасово очолити Палату представників. Йому нібито запропонували обійняти цю посаду доти, доки законодавці не оберуть нового спікера.

Про це Трамп заявив в ефірі телеканалу Fox News. При цьому скандальний політик і бізнесмен не уточнював, хто саме запропонував йому очолити Палату представників.

У своїй промові Трамп зазначив, що його "попросили виступити як об’єднувача", оскільки у нього нібито багато друзів у Конгресі.

"Якщо вони не отримають голосів, вони запитали мене, чи не розглядаю я можливість обійняти посаду спікера. Мені запропонували очолити Палату представників, поки вони не знайдуть когось на більш тривалий термін, тому що я балотуюсь у президенти", — сказав він.

Також Трамп додав, що готовий обійняти посаду на 30, 60 чи 90 днів.

Зазначимо, що нещодавно представники Республіканської партії вже говорили, що вважають за краще бачити Трампа на посаді спікера.

Раніше "Телеграф" писав про те, що нещодавно з посади спікера Палати представників США було знято Кевіна Маккарті. Після його відходу про свої кандидатури на посаду заявили голова юридичного комітету Палати представників Джим Джордан зі штату Огайо та голова більшості в Палаті представників Стів Скаліз із Луїзіани.