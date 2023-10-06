"Мне предложили": Трамп может временно занять важную должность в США

Экс-президент США рассматривает такую возможность

Бывший президент США Дональд Трамп получил предложение временно возглавить Палату представителей. Ему якобы предложили занять эту должность до тех пор, пока законодатели не выберут нового спикера.

Об этом Трамп заявил в эфире телеканала Fox News. При этом скандальный политик и бизнесмен не стал уточнять, кто именно предложил ему возглавить Палату представителей.

В своей речи Трамп отметил, что его "попросили выступить в качестве объединителя", так как у него якобы много друзей в Конгрессе.

"Если они не получат голосов, они спросили меня, не рассматриваю ли я возможность занять должность спикера. Мне предложили возглавить Палату представителей, пока они не найдут кого-нибудь на более длительный срок, так как я баллотируюсь в президенты", — сказал он.

Также Трамп добавил, что готов занять должность на 30, 60 или 90 дней.

Отметим, что недавно представители Республиканской партии уже говорили, что предпочитают видеть Трампа на посту спикера.

Ранее "Телеграф" писал о том, что недавно с должности спикера Палаты представителей США был снят Кевин Маккарти. После его ухода о своих кандидатурах на должность заявили председатель юридического комитета Палаты представителей Джим Джордан из штата Огайо и председатель большинства в Палате представителей Стив Скализ из Луизианы.