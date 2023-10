Отставка Маккарти вызвала панику среди украинцев. Как это повлияет на помощь ВСУ?

Должность спикера является одной из самых влиятельных

Республиканец Кевин Маккарти потерял должность спикера Конгресса США. Проект решения об отставке подал на голосование его же однопартиец Мэтт Гейтц. Законодатель обвинил Маккарти в тайном соглашении с Белым домом, что они договорились вынести на рассмотрение продолжение финансирования Украины уже после голосования за бюджет. Маккарти это опроверг.

Отставка спикера может сказаться на помощи Украине, ведь некоторые из его возможных преемников выступают за помощь Киеву, а другие — против. Голосование по новому спикеру запланировано на 11 октября. В Украине также возникли волнения, как будет оказываться помощь в будущем, ведь США одни из самых мощных в масштабе поддержки.

Что это значит для Украины

Дополнительная помощь Украине была заблокирована в промежуточном бюджете США на прошлой неделе из-за сопротивления некоторых республиканцев. После этого президент США Джо Байден предупредил, что перерыв в финансировании Украины может изменить все на поле боя. Мол, отсутствие поддержки заставит путина поверить, что он может подождать и продолжить конфликт.

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что без дополнительного финансирования Пентагон имеет доступ лишь к нескольким месяцам оказания поддержки Киеву в войне против россии. При отсутствии дополнительного финансирования со стороны Конгресса произойдет остановка.

"Учитывая то, что у нас осталось, и с какой скоростью мы оказываем помощь, речь, вероятно, о нескольких месяцах. Приблизительно. Но причина того, почему я осторожен на этот счет, – все зависит от того, что происходит на передовой, насколько велики пакеты помощи, и в каких возможностях нуждается Украина. С тем, как развивалась война, менялись и пакеты помощи", — отметил Кирби.

Как пишет корреспондент "Голоса Америки" Остап Ярыш, на этом этапе рассмотрение нового финансирования для Киева откладывается на неопределенный срок. Теперь Палата представителей должна выбрать нового спикера. До этого конгрессмены не смогут голосовать за другие неотложные вопросы.

"Зависит ли поддержка Украины от того, кого изберут новым спикером? Да. Спикер определяет законодательные приоритеты, решает, какие голосования вносить на рассмотрение, и какую в целом вести политику. Поэтому большое значение здесь будет иметь и то, какое влияние на нового спикера будет иметь радикальное крыло партии", — пишет Ярыш.

События в Конгрессе совпали с Варшавским форумом безопасности, где представители НАТО и Британии предупредили, что у западных военных заканчиваются боеприпасы для Украины и призвали страны блока увеличить производство, чтобы "удержать Украину в борьбе с российскими захватчиками". Эти события означают тревожные новости для Украины.

Кто будет следующим

Помощь США Украине может частично зависеть от того, кто вступит в должность спикера. Должность спикера Палаты представителей является одним из самых влиятельных в Вашингтоне. В зависимости от партийного состава Конгресса, они могут сформировать или нарушить повестку дня президента, поставить в тупик оппозицию и возглавить крупнейшие законодательные инициативы своей партии.

Сразу после голосования республиканец Патрик МакГенри, главный союзник Маккарти, был назначен временным спикером, но его полномочия ограничены. Палата представителей отменит заседания до конца недели, а республиканцы за это время проведут форум кандидатов в спикеры.

Пока нет четкой альтернативы Маккарти, которая имела бы поддержку, необходимую для получения кресла, пишет CNN. В то же время, соревнование за его должность уже началось, несколько республиканцев в Палате представителей рассматривают возможность принять участие в борьбе. По словам источника издания, лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ, который был "республиканцем №2", начал активно вести разговоры о своем выдвижении на должность спикера. В то же время, The Washington Post сообщает со ссылкой на свои источники, что у Скализа недавно был поставлен диагноз рак крови, не останавливающий его от баллотирования. Да и инициатор отставки Маккарти, Гейтц, говорит, что поддержал бы Скализа.

Издание также приводит ряд других потенциальных кандидатов:

Том Эммер;

Джим Джордан;

Кевин Герн;

Чип Рой;

Дональд Трамп (он не член Конгресса, но его предложила Марджори Тейлор Грин).

Проверить отношение этих кандидатов по выделению помощи Украине можно в таблице Defending Democracy Together "Республиканцы за Украину", которая оценивала политиков по силе их поддержки прошедшей помощи Украине и высказываниям. Шкала оценок — от A до F, например, Скализ имеет рейтинг B или "Okay ", а Том Эммер вообще А, то есть "Excellent" , Джордан имеет низкую оценку F, то есть " Очень плохо " (Very Poor) и антиукраинские заявления в медиа.

Как пояснил вчера вечером нардеп Ярослав Железняк, для Украины существовал худший сценарий: где в последний момент спикер сохраняет свое кресло благодаря отсутствию тех 8 голосов радикалов-республиканцев и взамен обещает слушать их по каждому вопросу. Тогда точно возникла бы проблема с помощью Украины.

"Этого, слава Богу, тоже не произошло. А вероятность такая была. Получилось просто увольнение. Для нас это новый этап. И снова шанс (если новому Спикеру понадобится голоса демократов) и риск (если он будет более благосклонен к радикалам). Как получится, сейчас никто не знает. Это вам не украинский Парламент, где Мотовиловец еще дома на листе все голоса посчитал за день до голосования. Тут действительно у них интрига на интриге. Поэтому пока зраду не разносим, ложимся спать и надеемся, что новый этап принесет нам все все-таки наконец-то положительные новости через Атлантику", — пишет Железняк.

Напомним, ранее Конгресс проголосовал за принятие закона о бюджете на 45 дней, из которого исключили вопрос о включении туда помощи Украине. Это было сделано для того, чтобы избежать так называемого шатдауна, когда все государственные учреждения прекращают финансирование.