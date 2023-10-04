Уже в ноябре украинские бюджетники могут остаться без зарплат: СМИ узнали тревожные новости

Украина зависит от помощи США

В Украине уже в ноябре могут начаться проблемы с выплатой зарплат чиновникам и бюджетникам. Это произойдет, если США не примут новый пакет финансовой помощи для нашей страны на фоне того, что Конгресс исключил помощь Украине из закона о временном бюджете.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, госсекретарь Энтони Блинкен предупреждал лидера сенатского меньшинства Митча Макконнелла о такой опасности накануне голосования. По его словам, Украина столкнется с "серьезным экономическим и политическим шоком" в разгар контрнаступления, если Конгресс прекратит помощь Киеву.

Отмечается, что США и другие страны-доноры фактически выплачивают зарплаты 150 тысячам украинских государственных служащих и более чем полумиллиону учителей, профессоров и школьных работников. Также из их средств финансируют украинские государственные расходы — от здравоохранения до жилищных субсидий.

В то же время, Министерство финансов Украины было готово к возможным задержкам с финансированием и накопил ресурсы для покрытия потребностей бюджета на октябрь. Однако уже после ноября правительство может столкнуться с необходимостью сокращать расходы, в том числе по зарплатам, или брать новые кредиты.

По словам собеседника издания, Агентство США по международному развитию (USAID) может передать в октябре $1,15 млрд через программу Всемирного банка. Однако это произойдет только если Украина докажет, что она "надлежащим образом израсходовала предыдущий перевод". Ситуация ж е будущими выплатами сейчас неясна.

Как отметил неназванный украинский чиновник, после октября будут использоваться деньги, отложенные на более поздний срок, чтобы пережить ноябрь и декабрь. Однако без нового финансирования "картина станет еще мрачнее в 2024 году".

Другие источники допускают, что в свете этого Евросоюз и другие крупные экономики, такие как Япония, могут активизировать свою помощь Украине. Кроме того, Киеву придется вернуться к практике печатания денег, что приведет к росту инфляции.

"Тем не менее, американская финансовая и военная помощь, с которой ЕС не может сравниться, рассматривается как барометр способности Запада продолжать поддерживать войну", — сказано в статье.

Как сообщал "Телеграф", из-за принятия нового бюджета США, который не включает помощь Украине, американский президент Джо Байден созвонился с высокопоставленными союзниками. Целью переговоров является координация совместных действий.