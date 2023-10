Відставка Маккарті викликала паніку серед українців. Як це вплине на допомогу ЗСУ?

Посада спікера є однією з найвпливовіших

Республіканець Кевін Маккарті втратив посаду спікера Конгресу США. Проєкт рішення про відставку подав на голосування його ж однопартієць Метт Гейтц. Законодавець звинуватив Маккарті у таємній угоді з Білим домом, мовляв, вони домовилися винести на розгляд продовження фінансування України вже після голосування за бюджет. Маккарті це заперечив.

Відставка спікера може позначитися на допомозі Україні, адже деякі з його можливих наступників виступають за допомогу Києву, а інші — проти. Голосування щодо нового спікера заплановане на 11 жовтня. В Україні також виникли хвилювання, як буде надаватися допомога у майбутньому, адже США — одні з найпотужніших у масштабі підтримки.

Що це означає для України

Додаткова допомога Україні була заблокована у проміжному бюджеті США минулого тижня через спротив деяких республіканців. Після цього президент США Джо Байден попередив, що перерва у фінансуванні України "може змінити все на полі бою". Мовляв, відсутність підтримки змусить путіна повірити, що він може почекати і продовжити конфлікт.

Представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що без додаткового фінансування Пентагон має доступ лише до кількох місяців надання підтримки Києву у війні проти росії. За відсутності додаткового фінансування з боку Конгресу відбудеться зупинка.

"Зважаючи на те, що в нас лишилося, і з якою швидкістю ми надаємо допомогу, ідеться, певно, про кілька місяців. Приблизно. Але причина, чого я обережний щодо цього, – все залежить від того, що відбувається на передовій, наскільки великі пакети допомоги, і яких спроможностей потребує Україна. З тим, як розвивалася війна, змінювалися і пакети допомоги", – зазначив Кірбі.

Як пише кореспондент "Голосу Америки" Остап Яриш, на цьому етапі — розгляд нового фінансування для Києва відкладається на невизначений термін. Тепер Палата представників має обрати нового спікера. До цього конгресмени не зможуть голосувати за інші нагальні питання.

"Чи залежатиме підтримка України від того, кого оберуть новим спікером? Так. Спікер визначає законодавчі пріоритети, вирішує, які голосування вносити на розгляд, і яку в цілому вести політику. Тож велике значення тут матиме і те, який вплив на нового спікера матиме радикальне крило партії", — пише Яриш.

Події у Конгресі співпали з Варшавським безпековим форумом, де представники НАТО та Британії попередили, що у західних військових закінчуються боєприпаси для України та закликали країни блоку збільшити виробництво, щоб "утримати Україну в боротьбі з російськими загарбниками". Ці події є тривожними новинами для України.

Хто буде наступним

Допомога США Україні може частково залежати від того, хто обійме посаду спікера. Посада спікера Палати представників є однією з найвпливовіших у Вашингтоні. Залежно від партійного складу Конгресу, вони можуть сформувати або порушити порядок денний президента, поставити в глухий кут опозицію та очолити найбільші законодавчі ініціативи своєї партії.

Одразу після голосування республіканець Патрік МакГенрі, головний союзник Маккарті, був призначений тимчасовим спікером, але його повноваження обмежені. Палата представників скасує засідання до кінця тижня, а республіканці за цей час проведуть форум кандидатів у спікери.

Наразі немає чіткої альтернативи Маккарті, яка мала б підтримку, необхідну для отримання крісла, пише CNN. Водночас змагання за його посаду вже почалися, кілька республіканців у Палаті представників розглядають можливість взяти участь у боротьбі. За словами джерела видання, лідер більшості в Палаті представників Стів Скаліз, який був "республіканцем № 2", почав активно вести розмови щодо свого висування на посаду спікера. Водночас The Washington Post повідомляє із посиланням на свої джерела, що у Скаліза нещодавно був поставлений діагноз рак крові, що не зупиняє його від балотування. Та й ініціатор відставки Маккарті, Гейтц, каже, що підтримав би Скаліза.

Видання також наводить ряд інших потенційних кандидатів:

Том Еммер;

Джим Джордан;

Кевін Герн;

Чіп Рой;

Дональд Трамп (він не член Конгресу, але його запропонувала Марджорі Тейлор Грін).

Перевірити ставлення цих кандидатів щодо виділення допомоги Україні можна у таблиці Defending Democracy Together "Республіканці за Україну", яка оцінювала політиків за силою їхньої підтримки минулої допомоги Україні та висловлюваннями. Шкала оцінок — від A до F, приміром, Скаліз має рейтинг B або "Okay ", а Том Еммер взагалі А, тобто "Excellent" , Джордан має низьку оцінку F тобто " Дуже погано " (Very Poor) та антиукраїнські заяви у медіа.

Як пояснив учора ввечері нардеп Ярослав Железняк, для України існував найгірший сценарій: де в останню мить спікер зберігає своє крісло завдяки відсутності тих 8 голосів радикалів-республіканців і в замін обіцяє слухати їх по кожному питанню. Тоді точно би виникла проблема з допомогою Україні.

"Цього, слава Богу, теж не сталося. А вирогідність така була. Вийшло просто звільнення. Для нас це новий етап. І знову шанс (якщо новому Спікеру знадобиться голоси демократів) і ризик (якщо він буде більш прихильним до радикалів). Як вийде, зараз ніхто не знає. Це вам не український Парламент де Мотовиловець ще дома на аркуші всі голоси порахував за день до голосування. Тут справді у них інтрига на інтризі. Тому поки зраду не розносимо, лягаємо спати і сподіваємося, що новий етап принесе нам все ж таки нарешті позитивні новини через Атлантику", — пише Железняк.

Нагадаємо, раніше Конгрес проголосував за ухвалення закону про бюджет на 45 днів, з якого виключили питання про включення туди допомоги Україні. Це було зроблено для того, щоб уникнути так званого шатдауну, коли всі державні установи припиняють фінансування.