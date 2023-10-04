Вже в листопаді українські бюджетники можуть залишитися без зарплат: ЗМІ дізналися тривожні новини

Україна залежить від допомоги США

В Україні вже в листопаді можуть розпочатися проблеми із виплатою зарплат чиновникам та бюджетникам. Це станеться, якщо США не ухвалять новий пакет фінансової допомоги для нашої країни на тлі того, що Конгрес виключив допомогу Україні із закону про тимчасовий бюджет.

Як пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, держсекретар Ентоні Блінкен попереджав лідера сенатської меншини Мітча Макконнелла про таку небезпеку напередодні голосування. За його словами, Україна зіткнеться з "серйозним економічним та політичним шоком" у розпал контрнаступу, якщо Конгрес припинить допомогу Києву.

Зазначається, що США та інші країни-донори фактично виплачують зарплати 150 тисячам українських державних службовців та понад півмільйону вчителів, професорів та шкільних працівників. Також із їхніх коштів фінансують українські державні витрати — від охорони здоров’я до житлових субсидій.

Водночас, Міністерство фінансів України було готове до можливих затримок із фінансуванням та накопичило ресурси для покриття потреб бюджету на жовтень. Проте вже після листопада уряд може зіткнутися з необхідністю скорочувати витрати, зокрема із зарплат, або брати нові кредити.

За словами співрозмовника видання, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) може передати у жовтні $1,15 млрд через програму Світового банку. Однак це станеться лише якщо Україна доведе, що вона "належним чином витратила попередній переклад". Ситуація ж майбутніми виплатами зараз незрозуміла.

Як зазначив неназваний український чиновник, після жовтня використовуватимуться гроші, відкладені на пізніший термін, щоб пережити листопад та грудень. Однак без нового фінансування "картина стане ще похмурішою у 2024 році".

Інші джерела припускають, що у світлі цього Євросоюз та інші великі економіки, такі як Японія, можуть активізувати свою допомогу Україні. Крім того, Києву доведеться повернутися до практики друку грошей, що призведе до зростання інфляції.

"Проте американська фінансова та військова допомога, з якою ЄС не може зрівнятися, розглядається як барометр здатності Заходу продовжувати підтримувати війну", — йдеться в статті.

Як повідомляв "Телеграф", через ухвалення нового бюджету США, який не включає допомогу Україні, американський президент Джо Байден зателефонував високопоставленим союзникам. Метою переговорів є координація спільних дій.