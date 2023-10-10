"Это колоссальный провал": экс-спикер Конгресса США хочет вернуть должность, играя на ситуации в Израиле

Он призвал американских политиков "прекратить мелочность"

Бывший спикер Конгресса США Кевин Маккарти, которого недавно отправили в отставку, заявил, что готов вернуться на должность спикера Палаты представителей США. Он призвал представителей как республиканской так и демократической партий отвлечься от "мелочной политики", в то время как Израиль подвергается нападкам со стороны ХАМАС.

Как пишет Вloomberg, Маккарти призвал к быстрым действиям по оказанию помощи Израилю. Он также связал нападение на страну с политикой президента Джо Байдена в отношении Ирана. Палата представителей не может одобрить какую-либо новую помощь Израилю до тех пор, пока не будет назначен новый спикер.

Экс-спикер Конгресса США использует ситуацию для призыва к консервативным приоритетам. В частности он настаивает на обеспечении безопасности южной границы США и тщательном изучении помощи Украине.

Маккарти не сказал прямо, что хочет вернуться на свой бывший пост, но подчеркнул, что его поддерживают 96% республиканцев в Палате представителей и что "неправильно", что 4% республиканцев сотрудничали с демократами, чтобы сместить его. Маккарти призвал законодателей сделать то, "что лучше для страны".

Маккарти также призвал ввести новые санкции, чтобы заблокировать экспорт иранской нефти, который, по его словам, процветал при Байдене и подпитывал терроризм. Вместо этого он предлагает заменить иранскую нефть увеличением добычи в США.

"Это колоссальный провал", — сказал Маккарти о приоритетах Байдена.

В разговоре с радиоведущим Хью Хьюиттом Маккарти подчеркнул, что США не сможет платить своим солдатам, в том числе десяткам тысяч тех, кто служит на Ближнем Востоке, если работа правительства будет оставаться заблокированной. Если бы он все еще был спикером, сказал Маккарти, он бы назначил голосование по резолюции, демонстрирующей поддержку Израиля уже 10 октября.

Маккарти сказал, что он также будет стремиться обеспечить Израиль высокотехнологичными боеприпасами, рассмотрит новые санкции против Ирана, будет способствовать увеличению внутреннего производства энергии. Также в его планах, в случае возвращения в должность — противодействие антиантисемитизму в университетских кампусах и в Конгрессе.

"ХАМАС должен быть уничтожен, но это не только ХАМАС. Это напрямую связано с Ираном", — резюмировал он.

Напомним, ранее Конгресс проголосовал за принятие закона о бюджете на 45 дней, из которого по инициативе Маккарти исключили вопрос о помощи Украине. Вскоре его отправили в отставку, назначив временным спикером республиканца Патрика Макгенри. Он объявил перерыв в работе Палаты представителей. На этой неделе должно состояться голосование за нового спикера, до этого времени работа Палаты остается практически заблокированной.

Тем временем, как сообщал "Телеграф", временно возглавить Палату представителей изъявил желание бывший президент США Дональд Трамп. Он заявил, что получил такое предложение.