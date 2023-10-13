"Я четко сказал...": республиканец Скализ сделал тревожное заявление по выборам спикера

Республиканская партия остается без спикера уже десять дней

Лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Стивен Скализ внезапно снял свою кандидатуру по выборам на должность спикера Палаты представителей Соединенных Штатов Америки. Такое решение было принято после нескольких дней споров насчет его кандидатуры среди его коллег.

Как оказалось, далеко не все однопартийцы Скализа готовы были его поддержать. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщает Reuters.

"Я только что сообщил своим коллегам, что снимаю свое имя в качестве кандидата на пост спикера. Если вы посмотрите на последние несколько недель, если вы посмотрите на то, как проходит наша конференция, то увидите, что еще есть над чем поработать… Все еще есть люди, у которых есть свои собственные планы", — сказал Стивен Скализ.

Он подчеркнул, что сказал своим коллегам о необходимости сосредоточиться на том, что нужно стране. Стоит отметить, что с момента отстранения предыдущего спикера Кевина МакКарти прошло десять дней и Республиканская партия все еще остается без кандидата на эту должность.

"Я четко сказал, что мы должны отложить свои планы и сосредоточиться на том, что нужно стране и страна рассчитывает на нас", — отметил он.

Важно добавить, что Скализ отметился своим лояльным отношением к Украине. Хотя прямых заявлений от него не поступало, однако он голосовал за проукраинские инициативы.

Что известно о Стивене Скализе

58-летний Скализ приобрел почти легендарный статус в республиканских кругах, пережив тяжелое огнестрельное ранение после того, как вооруженный преступник открыл огонь во время тренировки благотворительного бейсбольного матча в 2017 году. Также он пользуется уважением как депутат-ветеран, проведший годы на руководящих постах в партии.

У Скализа также есть серьезные проблемы со здоровьем — множественная миелома (форма рака крови). Этот факт некоторые посчитали причиной, чтобы не голосовать за него.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бывший спикер Конгресса США Кевин МакКарти хочет вернуть себе свою должность. По его словам, его поддерживают 96% республиканцев в Палате представителей.