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Поддерживает Украину и борется с раком: в США выбрали кандидата в спикеры Конгресса

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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Стивен Скализ Новость обновлена 12 октября 2023, 10:40
Стивен Скализ. Фото Getty Images

Пока точно неизвестно, когда состоится голосование за нового спикера Палаты представителей

Члены Палаты представителей США от Республиканской партии выбрали нового кандидата на место спикера после увольнения с должности Кевина Маккарти. На внутрипартийном голосовании он получил 113 голосов и стал лидером, в то время как его конкурент Джим Джордан — 99 голосов.

Так, претендентом на третью по иерархии должность в Штатах стал лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Стивен Скализ. Об этом пишет NBC News.

58-летний Стив Скализ уже в течение долгого времени является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Начиная с 2012 года, он занимает ведущие должности. Известно, что в 2017 году он получил огнестрельное ранение, а в настоящее время борется с серьезным недугом — у него рак крови.

В то же время источники американских СМИ сообщают, что среди республиканцев не хватает голосов в поддержку Скалиса, хотя они и имеют формальное большинство в нижней палате Конгресса в 221 депутата.

К слову, что касается взглядов кандидата на Украину, то объединение "Республиканцы за Украину" поставили Скалису оценку В. Он голосовал за проукраинские инициативы, однако прямых заявлений в поддержку от Украины от него не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бКевин Маккарти хочет вернуться на свою должность. Он призвал действовать быстрее в отношении помощи Израилю, а пока не будет назначен новый спикер, Палата представителей не может одобрить какую-либо новую помощь.

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#США #Конгресс #Спикер #Палата представителей