Поддерживает Украину и борется с раком: в США выбрали кандидата в спикеры Конгресса

Пока точно неизвестно, когда состоится голосование за нового спикера Палаты представителей

Члены Палаты представителей США от Республиканской партии выбрали нового кандидата на место спикера после увольнения с должности Кевина Маккарти. На внутрипартийном голосовании он получил 113 голосов и стал лидером, в то время как его конкурент Джим Джордан — 99 голосов.

Так, претендентом на третью по иерархии должность в Штатах стал лидер республиканцев в нижней палате Конгресса Стивен Скализ. Об этом пишет NBC News.

58-летний Стив Скализ уже в течение долгого времени является одним из самых влиятельных республиканцев в Палате представителей. Начиная с 2012 года, он занимает ведущие должности. Известно, что в 2017 году он получил огнестрельное ранение, а в настоящее время борется с серьезным недугом — у него рак крови.

В то же время источники американских СМИ сообщают, что среди республиканцев не хватает голосов в поддержку Скалиса, хотя они и имеют формальное большинство в нижней палате Конгресса в 221 депутата.

К слову, что касается взглядов кандидата на Украину, то объединение "Республиканцы за Украину" поставили Скалису оценку В. Он голосовал за проукраинские инициативы, однако прямых заявлений в поддержку от Украины от него не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бКевин Маккарти хочет вернуться на свою должность. Он призвал действовать быстрее в отношении помощи Израилю, а пока не будет назначен новый спикер, Палата представителей не может одобрить какую-либо новую помощь.