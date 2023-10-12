Підтримує Україну та бореться з раком: у США обрали кандидата у спікери Конгресу

Поки достеменно невідомо, коли відбудеться голосування за нового спікера Палати представників

Члени Палати представників США від Республіканської партії обрали нового кандидата на місце спікера після звільнення з посади Кевіна Маккарті. На внутрішньопартійному голосуванні він отримав 113 голосів і став лідером, тоді як його конкурент Джим Джордан – 99 голосів.

Так, претендентом на третю з ієрархії посаду у Штатах став лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Стівен Скаліз. Про це пише NBC News.

58-річний Стів Скаліз вже протягом тривалого часу є одним із найвпливовіших республіканців у Палаті представників. Починаючи з 2012 року, він обіймає провідні посади. Відомо, що у 2017 році він отримав вогнепальне поранення, а зараз бореться із серйозною недугою — у нього рак крові.

Водночас, джерела американських ЗМІ повідомляють, що серед республіканців не вистачає голосів на підтримку Скаліса, хоча вони й мають формальну більшість у нижній палаті Конгресу в 221 депутаті.

До речі, щодо поглядів кандидата на Україну, то об’єднання "Республіканці за Україну" поставили Скалісу оцінку В. Він голосував за проукраїнські ініціативи, проте прямих заяв на підтримку від України від нього не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що б Кевін Маккарті хоче повернутися на свою посаду. Він закликав діяти швидше щодо допомоги Ізраїлю, а доки не буде призначено нового спікера, Палата представників не може схвалити будь-якої нової допомоги.