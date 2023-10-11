В США пообещали помочь Украине развивать ВВС и озвучили сроки поставок F-16

Для поддержки Украины будет создано несколько коалиций

США намерены возглавить коалицию стран, которые будут помогать Украине развивать собственные военно-воздушные силы. Войдут в коалицию еще несколько стран.

Об этом во время пресс-конференции в Брюсселе сообщил глава Пентагона Ллойд Остин, передают СМИ. Также будет создана коалиция, которая будет отвечать за кибербезопасность Украины.

"Я горд объявить, что США выступят вперед снова, чтобы помочь возглавить коалицию стран, работающих с Украиной над развитием их ВВС", — сказал Ллойд Остин.

Также в коалицию войдут Дания и Нидерланды. Основная задача группы — помощь Украине в освоении американских истребителей F-16. В то же время Эстония и Люксембург возглавят коалицию, которая будет помогать Украине развивать и укреплять кибербезопасность, а Литва будет отвечать за разминирование территорий.

Что касается передачи F-16 Украине, то Ллойд Остин заявил, что воспользоваться ими на фронте ВСУ смогут не раньше весны следующего года.

Напомним, что Дания объявила о сроках передачи Украине первых истребителей F-16. По прогнозам министра обороны Дании Трольса Лунда Поульсена, самолеты прибудут в марте-апреле 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие итоги встречи "Рамштайн" в Брюсселе. Обсуждать поддержку Украине в этот раз лично поехал президент Владимир Зеленский.