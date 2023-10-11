Итоги "Рамштайна", который посетил Зеленский. Что получит Украина

Союзники помогут с разминированием, самолетами и боеприпасами

В Брюсселе завершилось очередное заседание союзников, предоставляющих Украине оружие, в формате "Рамштайн". Обсуждать военную помощь в этот раз лично поехал президент Владимир Зеленский.

Среди анонсированного — F-16 от Дании, которые должны прибыть в начале 2024 года, финансовая помощь от Великобритании, Норвегии и Финляндии, часть из этих средств должна пойти на разминирование. "Телеграф" рассказывает подробнее о первых итогах "Рамштайна":

Какую помощь получим и от кого

Во-первых, США анонсировали новый пакет помощи для Украины на 200 млн долларов. Министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что в новый пакет войдут: ракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух — воздух" ближнего радиуса действия, боеприпасы для HIMARS, противотанковые ракеты TOW; 155-мм и 105-мм снаряды. Все это будет выделено из запасов Пентагона.

Также Штаты возглавят коалицию стран, которая поможет Украине развить свои военно-воздушные силы. Дания и Нидерланды будут вместе с США возглавлять эту коалицию. Эстония и Люксембург уже работают в коалиции, направленной на поддержку украинской ИТ-инфраструктуры, а Литва – коалиции по разминированию. Для разминирования союзники предоставят Украине более 147 млн. евро, этот вклад финансирует Дания вместе с другими странами-участницами Международного фонда поддержки Украины – Британией, Норвегией, Нидерландами, Швецией, а также Литвой и Исландией. Норвегия выделит 18,5 млн долларов для разминирования Украины, а Финляндия – 95 миллионов евро.

Кроме того, Дания передаст первую партию самолетов F-16 Украине в начале 2024 года. Но это будет зависеть также от готовности пилотов, техников и инфраструктуры. В целом, Дания пообещала передать 19 таких истребителей.

Великобритания передаст пакет военной помощи Украине на 115 млн. евро. Также правительство Великобритании объявило о передаче Украине стационарных комплексов ПВО "Terrahawk Paladin" для отражения вражеских атак БПЛА. Это зенитные установки с дистанционным управлением. Особенность этой установки заключается в полной автономности работы, а также соответствующих датчиках и системах поиска, захвата и уничтожения воздушных, наземных и морских целей на близкой дистанции.

Литва в скором времени передаст Украине две системы ПВО NASAMS, генераторы и снаряжение для зимы. Бельгия создала фонд поддержки Украины объемом 1,7 млрд евро, который наполняется благодаря замороженным активам россиян. Также Брюссель станет отправлять истребители F-16 до 2025 года.

Важные заявления

Министр обороны США Ллойд Остин на брифинге по итогам "Рамштайн-16" заверил, что США и дальше будут продолжать поставки всего необходимого вооружения для борьбы Украины. Также во время встречи с Зеленским глава Пентагона подчеркнул, что у США есть необходимые для этого ресурсы и возможности и остаются сфокусированными на поддержке Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор владимир путин вновь готовится использовать зиму как оружие в войне. Столтенберг также заверил, что все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО.

Столтенберг также призвал всех членов Североатлантического Альянса обеспечить постоянный поток оружия в Украину. Он подчеркнул, что чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее будет ее позиция в ходе переговоров.

"Мы будем выступать на стороне Украины столько, сколько потребуется", — сказал Столтенберг. Он отметил, что борьба Украины – это борьба НАТО, безопасность Украины – безопасность НАТО, а ценности Украины – это ценности НАТО.

Владимир Зеленский по итогам встречи сказал, что партнеры заверили, что "никто не будет бросать Украину" из-за ситуации в Израиле. Помощь будут оказывать.

"Мы поднимали вопрос относительно очень напряженной ситуации в Израиле и как это может влиять. Конечно, партнеры уверяют, что Украина все равно будет получать помощь, никто не будет бросать Украину", — сказал он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в США закончат обучение украинские пилоты на F-16. Однако, несмотря на завершение учебы, выполнять боевые полеты пилоты пока не смогут.