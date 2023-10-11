Підсумки "Рамштайну", який відвідав Зеленський. Що отримає Україна

Союзники допоможуть із розмінуванням, літаками та боєприпасами

У Брюсселі завершилося чергове засідання союзників, які надають Україні зброю, у форматі "Рамштайн". Обговорювати військову допомогу цього разу особисто поїхав президент Володимир Зеленський.

Серед анонсованого — F-16 від Данії, які мають прибути на початку 2024 року, фінансова допомога від Великої Британії, Норвегії та Фінляндія, частина з цих коштів має піти на розмінування. "Телеграф" розповідає детальніше про перші підсумки "Рамштайну":

Яку допомогу отримаємо та від кого

По-перше, США анонсували новий пакет допомоги для України на 200 млн дол. Міністр оборони США Ллойд Остін уточнив, що до нового пакету, увійдуть: ракети AIM-9 Sidewinder класу "повітря — повітря" ближнього радіуса дії, боєприпаси для HIMARS, протитанкові ракети TOW; 155-мм та 105-мм снаряди. Все це буде виділено із запасів Пентагону.

Також Штати очолять коаліцію країн, яка допоможе Україні розвинути власні військово-повітряні сили. Данія та Нідерланди будуть спільно з США очолювати цю коаліцію. Естонія і Люксембург вже працюють у коаліції, спрямовану на підтримку української ІТ-інфраструктури, а Литва – коаліції з розмінування. Для розмінування союзники нададуть Україні понад 147 млн євро, цей внесок фінансує Данія разом з іншими країнами-учасницями Міжнародного фонду підтримки України – Британією, Норвегією, Нідерландами, Швецією, а також Литвою та Ісландією. Норвегія виділить 18,5 млн доларів для розмінування України, а Фінляндія — 95 мільйонів євро.

Окрім цього, Данія передасть першу партію літаків F-16 Україні на початку 2024 року. Але це залежатиме також від готовності пілотів, техніків та інфраструктури. Загалом Данія пообіцяла передати 19 таких винищувачів.

Велика Британія передасть пакет військової допомоги Україні на 115 млн євро. Також уряд Великої Британії оголосив про передачу Україні стаціонарних комплексів ППО "Terrahawk Paladin" для відбиття ворожих атак БпЛА. Це зенітні установки із дистанційним керуванням. Особливість цієї установки полягає в повній автономності роботи, а також відповідних датчиках і системах для пошуку, захоплення і знищення повітряних, наземних та морських цілей на близькій дистанції.

Литва незабаром передасть Україні дві системи ППО NASAMS, генератори та спорядження для зими. А Бельгія створила фонд підтримки України обсягом 1,7 млрд євро, який наповнюється завдяки замороженим активам росіян. Також Брюссель почне відправляти винищувачі F-16 до 2025 року.

Важливі заяви

Міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу за підсумками "Рамштайн-16" запевнив, що США й надалі продовжуватимуть постачання всього необхідного озброєння для боротьби України. Також під час зустрічі із Зеленським глава Пентагону наголосив, що США мають необхідні для цього ресурси та можливості й залишаються сфокусованими на підтримці України.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський диктатор володимир путін знову готується використати зиму як зброю у війні. Також Столтенберг запевнив, що усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО.

Окрім того, Столтенберг закликав усіх членів Північноатлантичного Альянсу забезпечити постійний потік зброї в Україну. Він підкреслив, що чим міцнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою буде її позиція в ході переговорів.

"Ми виступатимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно", — сказав Столтенберг. Він зазначив, що боротьба України – це боротьба НАТО, безпека України – це безпека НАТО, а цінності України – це цінності НАТО.

Володимир Зеленський за підсумками зустрічі сказав, що партнери запевнили, що "ніхто не кидатиме Україну" через ситуацію в Ізраїлі. Допомогу надаватимуть.

"Ми порушували питання щодо дуже напруженої ситуації в Ізраїлі і як це може впливати. Авжеж партнери запевняють, що Україна все одно буде отримувати допомогу, ніхто не буде кидати Україну", — сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, коли у США закінчать навчання українські пілоти на F-16. Однак, попри завершення навчання, виконувати бойові польоти пілоти поки що не зможуть.