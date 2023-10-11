Зброя для України: Столтенберг назвав найважливіше завдання НАТО

У НАТО вважають, що підтримка України – це пріоритетне завдання

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав найважливіше завдання Північноатлантичного Альянсу у світлі продовженої російської повномасштабної агресії. Це завдання стосується безпосередньо постачання зброї Україні.

Подробиці Єнс Столтенберг повідомив у вівторок, 11 жовтня, у Брюсселі. Там проходить засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" з військової допомоги нашій країні.

Генсек НАТО закликав усіх членів Північноатлантичного Альянсу забезпечити постійний та безперервний потік зброї в Україну та її прийом до Альянсу. Він підкреслив, що чим міцнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою буде її позиція в ході переговорів.

"Ми виступатимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно", — сказав Столтенберг. Він зазначив, що боротьба України – це боротьба НАТО, безпека України – це безпека НАТО, а цінності України – це цінності НАТО.

Нагадаємо, що Великобританія найближчим часом надасть новий масштабний пакет військової допомоги Україні вартістю понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів (115 млн. євро).

Раніше "Телеграф" повідомив, що абсолютно всі учасники Північноатлантичного альянсу погодилися з тим, що Україна стане членом Альянсу.