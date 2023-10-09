У путіна готуються до війни з країнами Балтії та НАТО: названо головну мету

Північний флот більше не буде окремою військово-адміністративною одиницею

На тлі військового протистояння, що триває в Україні, кремль проводить масштабну військову реформу. У путіна розробили правові механізми реформування Ленінградського військового округу.

Це може свідчити про підготовку до війни з країнами Балтії та НАТО. Такий висновок зробили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

За даними інституту, міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував відтворити Московський і Ленінградський військові округи на базі Західного військового округу (скасувавши зміни 2010 і 2014 років) у грудні 2022 року і підтвердив, що станом на серпень 2023 року ці військові округи перебувають у стадії активного формування.

Зазначається, що 8 жовтня було опубліковано підготовлений міноборони росії проект указу президента, згідно з яким Північний флот більше не буде окремою військово-адміністративною одиницею, що дорівнює військовому округу. Передбачається, що чотири регіони – Республіка Комі, Архангельська, Мурманська області та Ненецький автономний округ – можуть перейти до складу реформованого Ленінградського військового округу.

Такі дії росії, на думку аналітиків ISW, свідчать про те, що кремль планує напасти на країни Балтії, щоб розширити територію аж до Калінінградської області.

Крім того, у звіті йдеться про те, що росія хоче облаштувати позиції на кордоні з Фінляндією.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Після цього кордон Альянсу з росією збільшився на 1340 км.

Раніше "Телеграф" повідомив, що НАТО може вступити у війну з Росією.