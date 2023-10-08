Після зустрічі путіна з Кім Чен Ином? На супутникових знімках помітили тривожну деталь

Рівень залізничних перевезень набагато перевищує той, що аналітики спостерігали за останні п’ять років

Після зустрічі російського диктатора володимира путіна з главою Північної Кореї Кім Чен Ином, яка відбулася у вересні, на кордоні зафіксовано різке зростання кількості вантажних перевезень між цими двома країнами.

Супутникові знімки показали, що 5 жовтня на кордоні з росією у північнокорейському місті Туманган було зафіксовано безпрецедентну кількість вантажних вагонів, всього близько 73 вагонів. Про це інформує проект Beyond Parallel американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень.

"Рівень залізничних перевезень набагато перевищує той, який Beyond Parallel спостерігав на об’єкті за останні п’ять років, навіть у порівнянні з рівнями до Covid-19. Враховуючи, що Кім та путін обговорювали деякі військові обміни та співпрацю на своєму нещодавньому саміті, різке збільшення залізничних перевезень, ймовірно, вказує на постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до росії ", — йдеться в повідомленні.

Водночас аналітики додали, що зробити точні висновки неможливо, оскільки вантажі на супутниковому знімку накриті брезентом. Проте вони додали, що у листопаді 2022 року у Тумангані вже фіксували залізничні вагони. Тоді США вперше заявили про постачання зброї з КНДР "Вагнеру".

Також аналітики вважають, що в обмін Кім може отримати від росії продовольчу та енергетичну допомогу, а також передові технології зброї. У зв’язку з цим є побоювання, що потенційна передача російських технологій збільшить загрозу, що пов’язана зі зростаючим арсеналом ядерної зброї та ракет, призначених для ударів по США, Японії та Південній Кореї.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 13 вересня 2023 року Кім Чен Ин прибув на бронепоїзді на зустріч із диктатором володимиром путіним. Вони зустрілися на східному космодромі.