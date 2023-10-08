После встречи путина с Ким Чен Ыном? На спутниковых снимках заметили тревожную деталь

Уровень железнодорожных перевозок намного превышает тот, который аналитики наблюдали за последние пять лет

После встречи российского диктатора владимира путина с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, которая состоялась в сентябре, на границе зафиксирован резкий рост количества грузовых перевозок между этими двумя странами.

Спутниковые снимки показали, что 5 октября на границе с россией, в северокорейском городе Туманган, было зафиксировано беспрецедентное количество грузовых вагонов, всего около 73 вагонов. Об этом информирует проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований.

"Уровень железнодорожных перевозок намного превышает тот, который Beyond Parallel наблюдал на объекте за последние пять лет, даже по сравнению с уровнями до Covid-19. Учитывая, что Ким и Путин обсуждали некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, указывает на поставки Северной Кореей оружия и боеприпасов в россию", — говорится в сообщении.

В то же время аналитики добавили, что сделать точные выводы невозможно, так как грузы на спутниковом снимке накрыты брезентом. Однако они добавили, что в ноябре 2022 года в Тумангане уже фиксировали железнодорожные вагоны. Тогда США впервые заявили о поставках оружия из КНДР "Вагнеру".

Также аналитики считают, что в обмен Ким может получить от россии продовольственную и энергетическую помощь, а также передовые оружейные технологии. В связи с этим есть опасения, что потенциальная передача российских технологий увеличит угрозу, что связана с растущим арсеналом ядерного оружия и ракет, предназначенных для совершения ударов по США, Японии и Южной Корее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 сентября 2023 года Ким Чен Ын прибыл на бронепоезде на встречу с диктатором владимиром путиным. Они встретились на космодроме Восточный.