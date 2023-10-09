"Його мозок помре": відомий астролог розповів, коли путін зляже

Президент рф стане "овочем" найближчим часом

Відомий астролог передрік президенту росії володимиру путіну неминучий результат у лікарняному ліжку. Якщо інші езотерики впевнені у фізичній ліквідації кривавого диктатора, то Влад Росс наполягає на смертельній болячці агресора.

Астролог Влад Росс заявив, що путіну пережити жовтень навряд чи вдасться. Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Главред".

"Можливо, він залишатиметься живим, але його мозок помре. Можливо, він буде лежачим хворим, як Кадиров, йому проводитимуть вентиляцію легень, але це його все одно не врятує", — сказав езотерик.

Також Росс зазначив, що цей місяць "переломний для Московії", аж до того, що може статися нова Жовтнева революція, переворот. "Плутон зруйнує всю багаторічну владу Путіна", — заявив астролог.

Раніше астролог Владислав Росс прокоментував чутки про ймовірну смерть кривавого лідера Чечні рамзана кадирова. За його словами, лідер Чечні давно помер.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що екстрасенс Макс Гордєєв передбачав ліквідацію міністра оборони рф сергія шойгу за провали на фронті. За його словами, путін "замовить" його, як це було з ватажком ПВК "Вагнер" євгеном пригожиним.