У путина готовятся к войне со странами Балтии и НАТО: названа главная цель

Северный флот больше не будет отдельной военно-административной единицей

На фоне продолжающегося военного противостояния в Украине кремль проводит масштабную военную реформу. У путина разработали правовые механизмы реформирования Ленинградского военного округа.

Это может свидетельствовать о подготовке к войне со странами Балтии и НАТО. Такой вывод сделали аналитики Института изучения войны (ISW).

По данным института, министр обороны россии сергей шойгу предложил воссоздать Московский и Ленинградский военные округа на базе Западного военного округа (отменив изменения 2010 и 2014 годов) в декабре 2022 года и подтвердил, что по состоянию на август 2023 года эти военные округа находились в стадии активного формирования.

Отмечается, что 8 октября был опубликован подготовленный минобороны рф проект указа президента, согласно которому Северный флот больше не будет отдельной военно-административной единицей, равной военному округу. Предполагается, что четыре региона — Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ — могут перейти в состав реформированного Ленинградского военного округа.

Такие действия россии, по мнению аналитиков ISW, свидетельствуют о том, что кремль планирует напасть на страны Балтии, чтобы расширить территорию до Калининградской области.

Кроме того, в отчете говорится, что россия хочет обустроить позиции на границе с Финляндией.

Напомним, что в апреле 2023 года Финляндия официально стала членом НАТО. После этого граница Альянса с россией увеличилась на 1340 км.

Ранее "Телеграф" сообщил, что НАТО может вступить в войну с рф.