ЗСУ наступають, окупанти шукають способи їх зупинити: ситуація на фронті та карта

Тривають тяжкі бої за Україну

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, мають частковий успіх у районах на захід від Вербового Запорізької області. Російські окупанти посилюють мінування у районі Роботине-Вербове, намагаючись зупинити українські сили на ділянках фронту якомога далі від західної частини Запорізької області.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW). Як стверджують російські військові блогери, росіяни почали мінувати ділянки на лінії Роботине-Вербове, щоб досягти тактичної несподіванки.

Ситуація в районі Роботино-Вербове на карті deepstate

Крім того, відомий пов’язаний із кремлем військовий блогер стверджував, що російські війська активізували наступальні операції на кількох ділянках фронту за межами Запорізької області, щоб розтягнути українську оборону та зосередити увагу українських військ. Спікер Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська намагаються утримати українські сили на Авдіївському та Мар’їнському напрямках та не дати їм перекинути резерви на Запорізький.

Як повідомили у зведенні Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку наші захисники відбили атаки ворога на північ від Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках ворог здійснив близько 15 невдалих атак у районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Ситуація в районі Бахмута на карті deepstate

На запорізькому напрямі наші захисники відбили атаку ворога. Окупанти штурмували в районі на північ від Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі. Мають частковий успіх у районах на захід від Вербового Запорізької області.

Ситуація в районі Вербового на карті deepstate

Також українські воїни ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямку, мають частковий успіх у районах Кліщіївки та Андріївки. Наші захисники завдають окупаційним військам ураження в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

Ситуація в районі Кліщеївки на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес заявив, що наступ ЗСУ йде успішно. Він також розповів, чого не помічають багато спостерігачів.