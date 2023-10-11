"Якщо це атака, то...": у НАТО обіцяють рішучу відповідь на диверсію на газопроводі

Обговорення цього інциденту у Балтійському морі відбуватиметься на зустрічі міністрів

У НАТО обговорять аварію на трубопроводі Baltic connector між Фінляндією та Естонією. Якщо підтвердиться навмисна атака, Альянс налаштований дати "рішучу відповідь".

Таку заяву зробив генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу перед початком дводенної зустрічі міністрів оборони Альянсу в середу, 11 жовтня. Про це пише "Економічна правда".

За словами Столтенберга, обговорення цього інциденту у Балтійському морі відбуватиметься на зустрічі міністрів. Початкове завдання – встановити причину виникнення аварії.

"Важлива річ зараз – встановити, що трапилося і як це могло статися. Якщо буде доведено, що це навмисна атака на критичну інфраструктуру НАТО, то це буде, звісно, серйозно, і це, звісно, зустріне об’єднану та рішучу відповідь НАТО", — сказав він.

Зазначимо, що в ніч проти 8 жовтня 2023 року естонські та фінські оператори газових систем виявили різке падіння тиску в трубопроводі Baltic connector. Подачу газу після цього було перекрито. У Фінляндії вважають, що до цього інциденту могла бути причетна росія. Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що витік не міг викликати звичайне використання праці чи коливання тиску.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 11 жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", а потім засідання Ради Україна-НАТО. Очікується, що президент України Володимир Зеленський братиме участь у "Рамштайні".