Зеленський прибув до Бельгії: там проходить новий "Рамштайн" і не тільки

Український лідер може взяти участь у "Рамштайні"

Президент України Володимир Зеленський після відвідин Румунії прибув з візитом до столиці Бельгії Брюссель. Там у нього запланована низка зустрічей.

У середу, 11 жовтня, відбудеться зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" та засідання Ради Україна-НАТО. Про це пише Yahoo.

Зазначається, що Зеленський може взяти участь у засіданні "Рамштайну". Там також будуть голова Пентагону Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг. Український лідер також зустрінеться з урядом Бельгії.

За даними ЗМІ, очікується, що представники Контактної групи зосередяться на тому, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, надавши більше систем ППО для відбиття російських атак на енергетичну інфраструктуру. Також це стосується й передачі боєприпасів, аби ЗСУ змогли витримати свій контрнаступ.

Від України на Рамштайн поїхав також новий міністр оборони Рустем Умеров. Міністри НАТО також мають зустрітися у Брюсселі зі своїм українським колегою.

"Міністри також обговорять питання, що викликають стурбованість, окрім війни в Україні, у тому числі пошкодження підводного газопроводу та телекомунікаційного кабелю, що з’єднує членів НАТО, Фінляндію та Естонію", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Сполучених Штатах придумали, як одночасно допомогти Ізраїлю та Україні. Ця ідея може підвищити шанси схвалення Конгресом допомоги Україні.