Візит Зеленського до Румунії несподівано викликав скандал: з'явилися глузування та погрози

Виступ було заплановано на сьогодні

Володимир Зеленський 10 жовтня прибув до Румунії. Але його виступ перед місцевим парламентом можуть скасувати.

Про це повідомляє G4Media, посилаючись на власні джерела. Вони заявляють, що керівництво парламенту Румунії вирішило, що спільне засідання, яке заплановано на сьогодні на честь приїзду Зеленського, не відбудеться. Однак інші джерела кажуть, що, швидше за все, йдеться про перенесення з міркувань безпеки.

"Початковий графік парламенту передбачав проведення спільного засідання о 17:00, на якому президент Зеленський мав виступити з промовою на пленарному засіданні парламенту. Внутрішній меморандум парламенту, з яким ознайомилася G4Media, показав, що адміністрація президента скасувала виступ українського президента", — йдеться у повідомленні.

Журналісти також зазначають, що у Румунії візит Зеленського призвів до серії погроз з боку Діани Шошоаки, сенатора, якого звинувачують у проросійських поглядах. Так, в одному зі своїх постів у соцмережах, та сказала, що "Буде погано, якщо Зеленський прийде до парламенту".

А член Палати депутатів Румунії Джордже Сіміон в іронічному пості в Facebook оголосив, що Зеленський не виступатиме в парламенті: "З болем у серці ми повідомляємо, що хоробрий український президент Володимир Зелінський не прийде сьогодні до румунського парламенту".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Румунії вибачилися за "присвоєння" українських територій на футбольному матчі.