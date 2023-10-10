Визит Зеленского в Румынию неожиданно вызвал скандал: появились насмешки и угрозы

Выступление было запланировано на сегодня

Владимир Зеленский 10 октября прибыл в Румынию. Но его выступление перед местным парламентом могут отменить.

Об этом сообщает G4Media, ссылаясь на собственные источники. Они заявляют, что руководство парламента Румынии решило, что совместное заседание, которое изначально запланировали на сегодня в честь приезда Зеленского, не состоится. Однако другие источники говорят, что, скорее всего, речь идет о переносе из соображений безопасности.

"Первоначальный график парламента предусматривал проведение совместного заседания в 17:00, на котором президент Зеленский должен был выступить с речью на пленарном заседании парламента. Внутренний меморандум парламента, с которым ознакомилась G4Media, показал, что администрация президента отменила выступление украинского президента", — говорится в материале.

Журналисты также отмечают, что в Румынии визит Зеленского привел к серии угроз со стороны Дианы Шошоаки, сенатора, обвиняемого в пророссийских взглядах. Так, в одном из своих постов в соцсетях, та сказала, что "Будет плохо, если Зеленский придет в парламент".

А член Палаты депутатов Румынии Джордже Симион в ироническом посте в Facebook объявил, что Зеленский не будет выступать в парламенте: "С болью в сердце мы сообщаем, что храбрый украинский президент Владимир Зелинский не придет сегодня в румынский парламент".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Румынии извинились за "присвоение" украинских территорий на футбольном матче.