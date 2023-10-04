"Видно дно": в НАТО стривожили заявою про боєприпаси для України

Союзники вважають, що допомогу Україні не можна зупиняти за жодних обставин

Захід закінчує боєприпаси, які союзники могли б передавати Україні. У зв’язку з цим виробництво необхідно нарощувати набагато швидшими темпами.

Таку заяву зробив адмірал Роб Бауер, голова Військового комітету НАТО та найвищий військовий чиновник альянсу під час дискусії на Варшавському безпековому форумі. Про це пише CNN.

"Тепер дно бочки видно", — сказав Бауер, коментуючи тему відправки боєприпасів Україні.

Він наголосив, що союзники збільшили військові бюджети, але не виробничі потужності. У зв’язку з цим сталося зростання цін ще до початку повномасштабної війни.

"Це посилювалося тим, що ми віддаємо Україні системи озброєння, і це здорово, і боєприпаси, але не з повних складів. Ми почали віддавати з напівзаповнених чи нижніх складів у Європі, а отже, і знизу", — заявив адмірал.

Водночас міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі сказав, що попри цю проблему зупинятися у наданні допомоги не можна.

"Ми повинні підтримувати Україну в боротьбі сьогодні ввечері, завтра, післязавтра і післязавтра. І якщо ми зупинимося, це не означає, що (президент росії володимир, — Ред.) путін автоматично зупиниться. Це означає продовжувати віддавати день у день і відновлювати наші власні запаси", — зазначив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, наскільки ще Сполученим Штатам Америки вистачить коштів, щоб продовжувати фінансово допомагати Україні.