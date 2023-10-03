Пентагон: США передадуть Україні ATACMS, але є умова

В останні тижні в США активніше обговорюють передачу ATACMS Україні

Міністерство оборони США та Державний департамент наполягають на відправленні ракет великої дальності ATACMS Україні та готові це зробити. Відомства чекають на дозвіл від американського президента Джо Байдена.

Таку інформацію повідомив американський телеканал CNN, посилаючись на інформацію із власних джерел у Пентагоні.

Зазначається, що дискусії щодо відправлення тактичних ракетних систем великої дальності набрали обертів в останні тижні. Остаточного рішення про відправку ракет досі не ухвалено. Але, за словами одного з американських чиновників, "зараз ймовірність того, що це станеться, набагато вища, ніж раніше".

Нагадаємо, що про постачання цих ракет почали говорити відразу після передачі Україні реактивних систем залпового вогню M142 (більш відомі, як HIMARS) та їх більш важких варіантів M270.

ATACMS розшифровується як Army TACtical Missile System або "Армійський тактичний ракетний комплекс".

Ці ракети з 1988 року випускали у 6 модифікаціях, що відрізнялися різною боєголовкою, системою наведення та дальністю поразки. Більшість модифікацій має касетну боєголовку з різною кількістю некерованих або керованих вибухових елементів. Залежно від різновиду ракети здатні вражати цілі з відривом від 140 до 300 кілометрів.

Союзники України вже передавали ЗСУ далекобійне озброєння у вигляді британських крилатих ракет Storm Shadow та їх французьких аналогів SCALP-EG. Але ATACMS має важливу перевагу над вищезгаданими ракетами. Їх можна запускати із наземних пускових установок. А Storm Shadow та SCALP-EG запускаються з літаків.

Україна зможе одразу розпочати застосування ATACMS без необхідності передачі додаткових пускових установок. Ракети запускатимуть з HIMARS та M270.

Раніше Телеграф писав, що Байден згоден дати Україні ATACMS, але є нюанс.