"Видно дно": в НАТО встревожили заявлением о боеприпасах для Украины

Союзники считают, что помощь Украине нельзя останавливать ни при каких обстоятельствах

У Запада заканчиваются боеприпасы, которые союзники могли бы передавать Украине. В связи с этим производство необходимо наращивать гораздо более быстрыми темпами.

Такое заявление сделал адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО и самый высокопоставленный военный чиновник альянса во время дискуссии на Варшавском форуме по безопасности. Об этом пишет CNN.

"Теперь дно бочки видно", — сказал Бауэр, комментируя тему отправки боеприпасов Украине.

Он подчеркнул, что союзники увеличили военные бюджеты, но не производственные мощности. В связи с этим случился рост цен еще до начала полномасштабной войны.

"Это усугублялось тем, что мы отдаем Украине системы вооружения, и это здорово, и боеприпасы, но не с полных складов. Мы начали отдавать с полузаполненных или нижних складов в Европе, а значит, и снизу", — заявил адмирал.

В то же время министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи сказал, что несмотря на эту проблему останавливаться в предоставлении помощи нельзя.

"Мы должны поддерживать Украину в борьбе сегодня вечером, завтра, послезавтра и послезавтра. И если мы остановимся, это не значит, что (президент россии владимир, — Ред. ) путин автоматически остановится. Это означает продолжать отдавать изо дня в день и восстанавливать наши собственные запасы", — отметил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на сколько еще Соединенным Штатам Америки хватит средств, чтобы продолжать помогать финансово Украине.