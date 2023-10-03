Пентагон: США передадут Украине ATACMS, но есть условие

В последние недели в США стали активнее обсуждать передачу ATACMS Украине

Министерство обороны США и Государственный департамент настаивают на отправке ракет большой дальности ATACMS Украине и готовы это сделать. Ведомства ждут разрешения от американского президента Джо Байдена.

Об этом сообщил глава управления закупок армии Дуг Буш, передает Bloomberg. "Мы готовы действовать быстро", — добавил он.

Кроме того, американский чиновник объяснил, что ракеты, которые США отправят Украине, были идентифицированы. По его словам, ATACMS могут запускаться с тех же пусковых установок, которые Украина уже использует для стрельбы ракетами с GPS-наведением партиями по шесть штук за раз. Разница только в том, что из этой же пусковой установки стреляет один комплекс ATACMS за раз.

Отмечается, что дискуссии об отправке тактических ракетных систем большой дальности набрали обороты в последние недели. Окончательное решение об отправке ракет до сих пор не принято. Но, по словам одного из американских чиновников, "сейчас вероятность того, что это произойдет, гораздо выше, чем раньше".

Напомним, что о поставках этих ракет начали говорить сразу же после передачи Украине реактивных систем залпового огня M142 (более известны, как HIMARS) и их более тяжелых вариантов M270.

ATACMS расшифровывается как Army TACtical Missile System или "Армейский тактический ракетный комплекс".

Эти ракеты с 1988 году выпускали в 6 модификациях, которые отличались разной боеголовкой, системой наведения и дальностью поражения. Большая часть модификаций обладает кассетной боеголовкой с разным количеством неуправляемых или управляемых взрывных элементов. В зависимости от разновидности ракеты способны поражать цели на расстоянии от 140 до 300 километров.

Союзники Украины уже передавали ВСУ дальнобойное вооружение в виде британских крылатых ракет Storm Shadow и их французских аналогов SCALP-EG. Но ATACMS имеет важное преимущество над вышеупомянутыми ракетами. Их можно запускать с наземных пусковых установок. А Storm Shadow и SCALP-EG запускаются с самолетов.

Украина сможет сразу же начать применение ATACMS без необходимости передачи дополнительных пусковых установок. Ракеты будут запускать из HIMARS и M270.

Ранее "Телеграф" писал, что Байден согласен дать Украине ATACMS, но есть нюанс.