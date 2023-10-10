росію підозрюють у диверсії на території ЄС: спалахує скандал

Швеція вже готова запропонувати свою допомогу у зв’язку із знищенням підводного кабелю

У ніч проти 8 жовтня росія могла атакувати морський газопровід Baltic Connector між Фінляндією та Естонією. Роботу газопроводу призупинено через витік. Місце ушкодження вже виявлено.

Про це пише фінське видання Iltalehti, посилаючись на слова джерела у сфері закордонних справ та безпеки. Керівництво держави, а також Сили оборони підозрюють, що росія завдала удару по газопроводу між Фінляндією та Естонією.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі X (колишній Twitter), що країна готова запропонувати допомогу Естонії та Фінляндії у зв’язку зі знищенням підводного кабелю.

Як пише Yle, президент Фінляндії Саулі Нійністе припускає, що аварія могла бути наслідком зовнішнього впливу.

"Цілком імовірно, що пошкодження як газової труби, так і кабелю зв’язку є результатом зовнішньої діяльності. Причина шкоди поки не зрозуміла, розслідування продовжується у співпраці Фінляндії та Естонії", — сказав він.

Однак за словами прем’єр-міністра Фінляндії Петтері Орпо, за наявною інформацією, витік не міг бути викликаний звичайним використанням труби та звичайними коливаннями тиску.

Карта — Litgrid

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поспілкувався з експертами з енергетики та з’ясував, чому Україна продовжує качати російський газ до Європи й що станеться у разі розірвання домовленості.