россию подозревают в диверсии на территории ЕС: разгорается скандал

Швеция уже готова предложить свою помощь в связи с уничтожением подводного кабеля

В ночь на 8 октября россия могла атаковать морской газопровод Baltic Connector между Финляндией и Эстонией. Работа газопровода приостановлена из-за утечки. Место повреждения уже обнаружено.

Об этом пишет финское издание Iltalehti, ссылаясь на слова источника в сфере иностранных дел и безопасности. Руководство государства, а также Силы обороны подозревают, что россия нанесла удар по газопроводу между Финляндией и Эстонией.

В свою очередь министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter), что страна готова предложить помощь Эстонии и Финляндии в связи с уничтожением подводного кабеля.

Как пишет Yle, президент Финляндии Саули Ниинистё допускает, что авария могла быть следствием внешнего воздействия.

"Вполне вероятно, что повреждение как газовой трубы, так и кабеля связи является результатом внешней деятельности. Причина ущерба пока не ясна, расследование продолжается в сотрудничестве Финляндии и Эстонии", — сказал он.

Однако по словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, по имеющейся информации, утечка не могла быть вызвана обычным использованием трубы и обычными колебаниями давления.

Карта - Litgrid

Напомним, ранее "Телеграф" пообщался с экспертами по энергетике и выяснил, почему Украина продолжает качать российский газ в Европу и что произойдет в случае расторжения договоренности.