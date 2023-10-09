Сделка с дьяволом: почему Украина качает российский газ в Европу и чем грозит расторжение соглашения

За последние годы Европа значительно уменьшила газовую зависимость от россии.

Европа постепенно слезает с российской энергетической "иглы". В стремлении избавиться от какой-либо зависимости от государства-террориста, европейские страны отказываются даже от газа, импорт которого не подвергся антироссийским санкциям со стороны коллективного Запада. В то же время Украина продолжает предоставлять свою газотранспортную систему для транзита российского голубого топлива в страны ЕС, выполняя заключенное с рф соглашение, срок действия которого истекает в 2024 году.

Почему полномасштабное вторжение россии не стало поводом для расторжения каких-либо договоренностей с агрессором, и какие последствия для нас, рф и ЕС будет иметь остановка пролонгации соглашения в следующем году? Об этом Телеграф спрашивал у экспертов в области энергетики.

Обязательство перед Европой

На днях в россии состоялось очередное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Отвечая на вопрос, почему рф до сих пор экспортирует газ через украинский газопровод и платит за это средства, владимир путин заявил, что россии нужно выполнять обязательства перед контрагентами, а Украина получает деньги от рф, из-за того, что "деньги, видимо, не пахнут".

На самом же деле, веских причин не разрывать соглашение с врагом у Украины несколько, и ни одна из них не связана с зависимостью от российских денег.

Во-первых, в отличие от россии, Украина действительно привыкла выполнять обязательства, которые на себя берет. Учитывая, что российский газ экспортируют в Европу, невыполнение условий контракта приведет к дефициту энергоносителя в странах ЕС, являющихся нашими стратегическими партнерами.

По данным бывшего генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, ранее страны ЕС декларировали намерение отказаться от российского газа до 2027 года, однако это может произойти уже через год.

"Основными получателями этого газа по долгосрочным контрактам являются Италия, Австрия и Словакия. Это уже не очень значительные объемы, кроме того: Австрия готовится к тому, что транзит газа через Украину полностью прекратится в конце 2024 года. Италия планирует отказаться от российского газа уже через год. Словакия активно работает над альтернативными поставками газа. Новый интерконнектор с Польшей и новые контракты позволят стране прожить следующую зиму и без российского газа. Поэтому следует ожидать, что транзит газа будет прекращен после 2024 года, или даже раньше из-за введения Европой санкций на российский газ", — отмечает Макогон.

В том, что желание заработать деньги не является главной причиной продолжения газового сотрудничества с рф, уверен и экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины (2016-2019 г.г.) Игорь Насалик.

По словам политика, Украина обязана выполнять условия соглашения до тех пор, пока Европа не будет полностью обеспечена газом из альтернативных источников или по крайней мере до завершения действия текущего договора.

"До войны россия поставляла в Европу около 330 млрд куб. м газа, сейчас этот показатель составляет максимум 30-45 млрд куб. м, не больше. Процесс отказа от российских энергоносителей продолжается, но мы со своей стороны должны выполнить обязательства, которые на себя взяли", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Ситуация осложняется тем, что после подрыва газопроводов "Северный поток" 1 и 2 альтернативного пути для экспорта газа из рф не существует, говорит политический эксперт Тарас Загородний. Транзит по суше теоретически мог бы осуществляться двумя ветвями — украинской ГТС или через газопровод в Польше, однако последний сейчас не работает.

Таким образом, в перегоне голубого топлива через Украину пока все равно заинтересованы все стороны — экспортер, посредник и потребитель.

"Конечно, кремль не хочет терять поток валюты, который идет "Газпрому", ведь газ не попал под санкции и остается одним из источников обогащения для россии. Альтернативой для Европы может стать сжиженный газ из США, Катара и других стран. Это вполне реальный сценарий По завершении срока действия соглашения, конечно, Украина не будет подписывать новые контракты с рф, но, скорее всего, в договоре есть пункт, предусматривающий продление транзита, даже если соглашение не будет пролонгировано на бумаге. Другой вопрос — каким образом и по какому тарифу этот транзит будет оплачиваться", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

Собственные нужды

По состоянию на осень 2023 года Украина способна обеспечить потребности населения в газе за счет собственной добычи, которая по прогнозам составит 18,2 млрд куб. м при объемах потребления в 17,9 млрд. куб. м. Впрочем, возможность самообеспечения объясняется не наращиванием темпов добычи или повышением энергоэффективности, а сокращением потребления энергоносителя почти в 5 раз в результате остановки львиной доли предприятий из-за войны.

Несмотря на то, что ситуативная независимость от импорта в некотором смысле играет на руку Украине, отказавшись от транзита российского энергоносителя через свой газопровод, наше государство понесет убытки, ведь обслуживание и плановый ремонт ГТС нуждается в регулярных финансовых вливаниях, которые сейчас покрываются на средства россии.

Если Украина не законсервирует газопровод, или не перепрофилирует его для других целей, простой будет обходиться нам в кругленькую сумму, отмечает Тарас Загородний.

"Если через нашу ГТС проходит менее 20 млрд куб. м газа, мы остаемся в минусе, а при полной остановке системы, сохранение ее технического состояния будет под вопросом. Избежать простоев можно с помощью реверса собственного газа для обеспечения украинских регионов, но опять же, мы будем нести существенный ущерб", — объясняет политический эксперт.

Кроме средств на обслуживание ГТС, российский газ в нашем газопроводе обеспечивает необходимое высокое давление в сетях, что позволяет обеспечить энергоносителем внутрираспределительные сети. За счет этого осуществляется доставка голубого топлива для населения и промышленных объектов, говорит экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины (2016-2019 г.г.) Игорь Насалик.

Впрочем, приложив определенные усилия, даже эту проблему можно решить, поэтому говорить о критической важности сохранения транзита из россии не приходится.

"Россия уже готовится к остановке транзита и трансформирует потоки из Европы. Именно с этим связано строительство газопровода "Сила Сибири" для поставки газа в Китай и Индию. Кроме того, часть газа экспортируется в ЕС через Турцию. Таким образом, сегодня ни для нас, ни для россии выполнение этого соглашения не жизненно необходимо. Европа также переориентировалась и получает газ из Греции, Норвегии и США. Я больше, чем убежден, что в 2024 году поставок через Украину уже не будет", — говорит политик в комментарии "Телеграфу ".

Предохранитель от "взрывной" мести

Исходя из вышеприведенных фактов, можно заключить, что уже через год транспортировка российского газа через украинскую ГТС в Европу не будет острой потребностью ни для одной из сторон.

По словам экс-министра топлива и энергетики Украины (2005-2006 г.г.) Ивана Плачкова, мы действительно могли бы почти безболезненно расторгнуть соглашение о транзите энергоносителя, если бы наше государство не подвергалось жестоким ракетным обстрелам со стороны россии. В условиях войны заинтересованность рф в функционировании ГТС гарантирует целостность газопровода.

"Давайте вспомним прошлый отопительный сезон. Сколько было прицельных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре? Сотни. А по газотранспортной? Ни одного. России пока нужен этот газопровод, а нам — стабильное теплоснабжение, ведь запустить эту систему в случае повреждения гораздо сложнее, чем энергетическую. Пока соглашение будет действовать, у нас будет гарантия целостности ГТС. Поэтому не следует реагировать на провокационные заявления владимира путина. Пролонгация соглашения является мудрым решением с нашей стороны", — говорит политик в комментарии "Телеграфу".

Что касается морального и юридического аспекта подписания новых договоров с государством-агрессором, выходом может стать сценарий, обкатанный во время "газовой войны" 2006 года: европейцы будут просто покупать газ на границе Украины и россии. Таким образом, контракт на транспортировку мы будем заключать не с рф, а со странами ЕС.