Государственная компания "Газсети" довела расчеты с "Нафтогазом" и Оператором ГТС до 100%

Такой показатель сохраняется уже второй месяц

Государственная компания "Газораспределительные сети Украины" ("Газсети") довела расчеты по обязательным договорам на рынке природного газа до 100%. Об этом сообщает пресс-служба компании. 100-процентный показатель сохраняется уже второй месяц.

В частности, в марте "Газсети" перечислили 336 тыс. грн Оператору ГТС Украины (ОГТСУ) и 16,7 млн грн — ГПК "Нафтогаз Украины".

В феврале компания оплатила 22,8 млн грн в пользу ГПК "Нафтогаз Украины" за газ для покрытия производственно-технологических потерь (ПТП) и 2,1 млн грн – ОГТСУ за услуги по транспортировке газа для ПТП и собственных нужд.

ООО "Газораспределительные сети Украины" было создано в сентябре 2022 г. решением дочерней компании "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины" с целью упорядочения и гармонизации газораспределительной системы Украины под единым брендом "Газсети".