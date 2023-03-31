Державна компанія "Газмережі" довела розрахунки з "Нафтогазом" та Оператором ГТС до 100%

Такий показник зберігається вже другий місяць

Державна компанія "Газорозподільні мережі України" ("Газмережі") довела розрахунки за обов’язковими договорами на ринку природного газу до 100%. Про це повідомляє пресслужба компанії. 100-відсотковий показник зберігається вже другий місяць.

Зокрема, у березні "Газмережі" перерахували 336 тис. грн Оператору ГТС України (ОГТСУ) та 16,7 млн грн — ГПК "Нафтогаз України".

У лютому компанія сплатила 22,8 млн грн на користь ГПК "Нафтогаз України" за газ для покриття виробничо-технологічних втрат (ВТВ) і 2,1 млн грн – ОГТСУ за послуги з транспортування газу для ВТВ і власних потреб.

ТОВ "Газорозподільні мережі України" було створено у вересні 2022 р. рішенням дочірньої компанії "Газ України" НАК "Нафтогаз України" з метою упорядкування та гармонізації газорозподільної системи України під єдиним брендом "Газмережі".