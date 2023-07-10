Дело труба: как партнеры российского Газпрома в разгар войны выиграют государственные тендеры в Украине

Только за последние полгода государственные компании "Укргазвидобування" и "Оператор ГТС Украины" отдали через фирму-прокладку более 2,6 миллиарда гривен китайским производителям, которые являются партнерами государства-агрессора. Часть этих денег идет на поставки для Кремля, ежедневно убивающего украинцев.

За полтора года войны против Украины россия научилась обходить международные санкции и другие торговые ограничения. Поставки высокотехнологичных компонентов для производства оружия организованы через Турцию, Казахстан, Армению, Грузию и другие страны. Стратегически важные товары также закупаются у так называемых нейтральных стран, таких как Китай.

Запад все еще разрабатывает ответ на эту уловку россиян. Джим О’Брайен, координатор по санкциям в Государственном департаменте США, в начале июня в Брюсселе объявил о подготовке специальных мероприятий, направленных против стран-посредников по поставке стратегически важных товаров Кремлю. О намерении включить в новый пакет санкций ЕС компаний-посредников заявил и Евросоюз.

В Украине, которая уже более 500 дней непосредственно ведет войну, о возможном системном подходе к выявлению партнеров государства-агрессора можно говорить только в будущем времени. Тендерные процедуры всех украинских государственных компаний предусматривают, что поставщик добровольно сообщает, имеет ли он деловые отношения с россиянами или нет. Но когда на тендере используется фирма-прокладка, это ограничение можно легко обойти. Гарантийное письмо об отсутствии связей с россией требуется только от непосредственного участника тендера – фирмы-посредника. А о том, являются ли кремлевскими партнерами компании-производители поставляемого в Украину товара, никто не спрашивает.

Санкции и спецпошлины против партнеров кремлевского режима в Украине также вводятся очень избирательно. А кроме них едва ли не единственным инструментом у государства является Список международных спонсоров войны, который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции. В нем сейчас всего 30 компаний. НАПК постоянно подчеркивает, что этот реестр — только репутационный инструмент. В то же время, действует неофициальное табу для органов власти и государственных компаний на сотрудничество с фигурантами этого списка.

Впрочем, это не мешает многим другим поставщикам стратегически важных товаров в россию быть одновременно партнерами украинских госкомпаний. Особенно вопиющая ситуация сложилась с поставкой нефтегазовых труб. Все связанное с российскими нефтью и газом давно признано экономическим оружием государства-агрессора. Но компании, которые способствуют производству этого оружия, похоже, выпали за периметр внимания как правительства, так и силовых структур Украины.

Китайский след

В распоряжении "Бизнес Телеграфа" есть данные закрытой таможенной базы рф, в которой отражены импортные операции, в частности, по поставке трубной продукции. В ней особое внимание на себя обращают два китайских производителя:

Tianjin Pipe Corporation (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin)

(No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin) Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province)

После широкомасштабного вторжения россиян только в 2022 году они осуществили 26 поставок трубной продукции в россию. Основными получателями их трубной продукции являлись ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис". Все эти фирмы являются поставщиками РАО "Газпром", ЛУКОЙЛа, ТНК и других нефтегазовых гигантов государства-агрессора.

В другой открытой базе данных, Importgenius, охватывающей больший период, но также синхронизированной с таможенной базой рф, открывается более широкий перечень российских партнеров поставщиков труб. В частности, Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation (дочерняя TPC) сотрудничает с ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" и ЗАО "ТНК-ВР Снабжение". В то же время, Hengyang Valin Steel Tube обеспечивает своей продукцией, кроме ООО "Северснаб", еще и ООО "Каспийская энергия проекты". Поставки другим российским получателям, которых в базах идентифицировать пока не удалось, осуществляются через логистические компании ООО "Миал", "Меджор Карго Сервис" и "ТЭК Лектранс". Формально они в документах указаны в качестве получателей груза, хотя на самом деле только предоставляют транспортные услуги.

"Российские" китайцы в Украине под американской прокладкой

Зафиксировать российских партнеров этих двух китайских компаний было важно, поскольку одновременно они являются мощными поставщиками трубной продукции в Украину. Более того, через систему Prozorro их закупщиком является государство Украина как владелец компаний "Укргаздобыча" и "Оператор газотранспортной системы Украины". Китайцы поставляют свою продукцию к нам не напрямую, а через американскую фирму-прокладку Vorex LLC, принадлежащую гражданину США Федору Закусило.

Гарантийное письмо от китайских партнеров россиян о готовности поставить свою продукцию украинской государственной компании.

Если у вас закрались сомнения по поводу "американости" этой фирмы, подтвердим их тем фактом, что ее глобальным менеджером по продажам является еще и некий Александр Грицай. Эти два "настоящих американца" в последнее время все более комфортно чувствуют себя на тендерах в Украине, представляя интерес сомнительных с точки зрения репутации китайских производителей.

Вот примеры выигранных Vorex LLC в пользу китайцев тендеров по поставке обсадных, магистральных и бурильных труб, а также трубной арматуры только в течение 2023 года:

Всего китайские партнеры россиян через американскую "прокладку" в этом году уже выиграли 9 тендеров двух украинских государственных компаний на сумму более 2,6 млрд гривен. Часть этих средств пойдет на производство стратегически важной трубной продукции для государства-агрессора. Просто сейчас продолжаются еще 2 тендера "Укргазвидобування" на 0,7 млрд грн, куда подалась Vorex LLC.

Для участия в тендере Vorex LLC представляет документы, подтверждающие, что поставляться будет трубная продукция именно двух уже упомянутых китайских компаний. Вот пример первой страницы одной из следующих справок:

Американская Vorex LLC известна среди прочего скандальным участием в тендере за закупку труб "Оператором ГТС Украины" в конце 2021 года, за три месяца до широкомасштабного вторжения россиян. Тогда для подтверждения опыта работы на этом рынке американец Федор Закусило не придумал ничего другого, как указать на контракт с российским ООО "Мастер Вектор". Сайт Rusprofile указывает на то, что основными контрагентами этой питерской фирмы являются ООО "Газпром Комплектация", АО "Транснефть — Сибирь" и АО "Транснефть-Приволга". Тогда это не помешало Vorex LLC выиграть тендер украинской государственной компании в интересах китайских партнеров россии.

В том же 2021 году Vorex LLC поставляла для "Укргазвидобування" российские предохранительные клапаны. Тогда американская фирма-прокладка выиграла тендер в интересах российского ООО "Трубопроводная арматура".

Что делать с "прокладками" и партнерами россиян в Украине?

Относительно приведенных фактов работы в Украине китайских компаний, являющихся системными поставщиками стратегически важной продукции в россию, "Бизнес Телеграф" обратился с запросами в Кабмин, Министерство экономики, Министерство энергетики, НАК "Нафтогаз Украины" и НАПК. Нас интересует не только реагирование на конкретные кейсы, но и процедура определения компаний, которые попадают в санкционные списки и Реестр международных спонсоров войны.

Очевидно, что в тендерных процедурах украинских государственных компаний есть дыры, позволяющие выигрывать их тендеры партнерам Кремля. Непосредственные производители товаров, поставляемых в Украину через публичные закупки, должны предоставлять гарантийное письмо об отсутствии деловых связей с россией. А за ложь в этих гарантийных письмах нести жесткую ответственность.

Гарантийное письмо, которым американская фирма-прокладка указывает на отсутствие связей с россией. В нем ни слова о том, что будет поставляться продукция китайских компаний, которые являются стабильными партнерами Кремля.

Между тем политолог Николай Давидюк призвал НАПК более тщательно изучить именно китайские компании, способствующие государству-агрессору. "Пока на сайте Нацагенства по предотвращению коррупции в перечне международных спонсоров войны есть только 8 компаний из Китая. Очевидно, что этого крайне мало, поскольку товарооборот между КНР и рф растет очень быстро. Например, в прошлом году он вырос почти на треть, а за 1 квартал 23 года на 41%! Многие китайские компании продолжают торговать с рашистами", — отметил политолог.

Давыдюк считает, что в вопросе санкций требуется комплексный подход. "Нужно взять каждую отрасль экономики и проверить ее зависимость от Китая. Вот санкционировали строительную корпорацию CSCEC, нужно санкционировать и производителей стройматериалов. И так с каждой отраслью, которая продолжает зарабатывать в россии, нужно разбираться комплексно. 8 компаний под санкциями – это меньше капли в море", — говорит политолог.

Очевидно, что проблема работы в Украине компаний, способствующих врагу, нуждается в оперативном реагировании украинского правительства. Но нужно и системное решение проблемы. Дыры в тендерных процедурах, через которые пролезают кремлевские партнеры, следует перекрыть. "Бизнес Телеграф" будет следить за развитием событий по этой теме, ожидает ответа на запросы и конкретные решения всех причастных к проблеме органов власти.