Дело труба: как партнеры российского Газпрома в разгар войны выиграют государственные тендеры в Украине
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Только за последние полгода государственные компании "Укргазвидобування" и "Оператор ГТС Украины" отдали через фирму-прокладку более 2,6 миллиарда гривен китайским производителям, которые являются партнерами государства-агрессора. Часть этих денег идет на поставки для Кремля, ежедневно убивающего украинцев.
За полтора года войны против Украины россия научилась обходить международные санкции и другие торговые ограничения. Поставки высокотехнологичных компонентов для производства оружия организованы через Турцию, Казахстан, Армению, Грузию и другие страны. Стратегически важные товары также закупаются у так называемых нейтральных стран, таких как Китай.
Запад все еще разрабатывает ответ на эту уловку россиян. Джим О’Брайен, координатор по санкциям в Государственном департаменте США, в начале июня в Брюсселе объявил о подготовке специальных мероприятий, направленных против стран-посредников по поставке стратегически важных товаров Кремлю. О намерении включить в новый пакет санкций ЕС компаний-посредников заявил и Евросоюз.
В Украине, которая уже более 500 дней непосредственно ведет войну, о возможном системном подходе к выявлению партнеров государства-агрессора можно говорить только в будущем времени. Тендерные процедуры всех украинских государственных компаний предусматривают, что поставщик добровольно сообщает, имеет ли он деловые отношения с россиянами или нет. Но когда на тендере используется фирма-прокладка, это ограничение можно легко обойти. Гарантийное письмо об отсутствии связей с россией требуется только от непосредственного участника тендера – фирмы-посредника. А о том, являются ли кремлевскими партнерами компании-производители поставляемого в Украину товара, никто не спрашивает.
Санкции и спецпошлины против партнеров кремлевского режима в Украине также вводятся очень избирательно. А кроме них едва ли не единственным инструментом у государства является Список международных спонсоров войны, который ведет Национальное агентство по предотвращению коррупции. В нем сейчас всего 30 компаний. НАПК постоянно подчеркивает, что этот реестр — только репутационный инструмент. В то же время, действует неофициальное табу для органов власти и государственных компаний на сотрудничество с фигурантами этого списка.
Впрочем, это не мешает многим другим поставщикам стратегически важных товаров в россию быть одновременно партнерами украинских госкомпаний. Особенно вопиющая ситуация сложилась с поставкой нефтегазовых труб. Все связанное с российскими нефтью и газом давно признано экономическим оружием государства-агрессора. Но компании, которые способствуют производству этого оружия, похоже, выпали за периметр внимания как правительства, так и силовых структур Украины.
Китайский след
В распоряжении "Бизнес Телеграфа" есть данные закрытой таможенной базы рф, в которой отражены импортные операции, в частности, по поставке трубной продукции. В ней особое внимание на себя обращают два китайских производителя:
- Tianjin Pipe Corporation (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin)
- Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province)
После широкомасштабного вторжения россиян только в 2022 году они осуществили 26 поставок трубной продукции в россию. Основными получателями их трубной продукции являлись ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис". Все эти фирмы являются поставщиками РАО "Газпром", ЛУКОЙЛа, ТНК и других нефтегазовых гигантов государства-агрессора.
В другой открытой базе данных, Importgenius, охватывающей больший период, но также синхронизированной с таможенной базой рф, открывается более широкий перечень российских партнеров поставщиков труб. В частности, Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation (дочерняя TPC) сотрудничает с ООО "ЛУКойл-Волгограднефтепереработка" и ЗАО "ТНК-ВР Снабжение". В то же время, Hengyang Valin Steel Tube обеспечивает своей продукцией, кроме ООО "Северснаб", еще и ООО "Каспийская энергия проекты". Поставки другим российским получателям, которых в базах идентифицировать пока не удалось, осуществляются через логистические компании ООО "Миал", "Меджор Карго Сервис" и "ТЭК Лектранс". Формально они в документах указаны в качестве получателей груза, хотя на самом деле только предоставляют транспортные услуги.
"Российские" китайцы в Украине под американской прокладкой
Зафиксировать российских партнеров этих двух китайских компаний было важно, поскольку одновременно они являются мощными поставщиками трубной продукции в Украину. Более того, через систему Prozorro их закупщиком является государство Украина как владелец компаний "Укргаздобыча" и "Оператор газотранспортной системы Украины". Китайцы поставляют свою продукцию к нам не напрямую, а через американскую фирму-прокладку Vorex LLC, принадлежащую гражданину США Федору Закусило.
Если у вас закрались сомнения по поводу "американости" этой фирмы, подтвердим их тем фактом, что ее глобальным менеджером по продажам является еще и некий Александр Грицай. Эти два "настоящих американца" в последнее время все более комфортно чувствуют себя на тендерах в Украине, представляя интерес сомнительных с точки зрения репутации китайских производителей.
Вот примеры выигранных Vorex LLC в пользу китайцев тендеров по поставке обсадных, магистральных и бурильных труб, а также трубной арматуры только в течение 2023 года:
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-03-009327-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-03-008168-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-05-03-005283-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-04-14-007253-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-14-002350-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-03-14-001098-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-16-002347-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-16-001141-a
- https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-000341-a
Всего китайские партнеры россиян через американскую "прокладку" в этом году уже выиграли 9 тендеров двух украинских государственных компаний на сумму более 2,6 млрд гривен. Часть этих средств пойдет на производство стратегически важной трубной продукции для государства-агрессора. Просто сейчас продолжаются еще 2 тендера "Укргазвидобування" на 0,7 млрд грн, куда подалась Vorex LLC.
Для участия в тендере Vorex LLC представляет документы, подтверждающие, что поставляться будет трубная продукция именно двух уже упомянутых китайских компаний. Вот пример первой страницы одной из следующих справок:
Американская Vorex LLC известна среди прочего скандальным участием в тендере за закупку труб "Оператором ГТС Украины" в конце 2021 года, за три месяца до широкомасштабного вторжения россиян. Тогда для подтверждения опыта работы на этом рынке американец Федор Закусило не придумал ничего другого, как указать на контракт с российским ООО "Мастер Вектор". Сайт Rusprofile указывает на то, что основными контрагентами этой питерской фирмы являются ООО "Газпром Комплектация", АО "Транснефть — Сибирь" и АО "Транснефть-Приволга". Тогда это не помешало Vorex LLC выиграть тендер украинской государственной компании в интересах китайских партнеров россии.
В том же 2021 году Vorex LLC поставляла для "Укргазвидобування" российские предохранительные клапаны. Тогда американская фирма-прокладка выиграла тендер в интересах российского ООО "Трубопроводная арматура".
Что делать с "прокладками" и партнерами россиян в Украине?
Относительно приведенных фактов работы в Украине китайских компаний, являющихся системными поставщиками стратегически важной продукции в россию, "Бизнес Телеграф" обратился с запросами в Кабмин, Министерство экономики, Министерство энергетики, НАК "Нафтогаз Украины" и НАПК. Нас интересует не только реагирование на конкретные кейсы, но и процедура определения компаний, которые попадают в санкционные списки и Реестр международных спонсоров войны.
Очевидно, что в тендерных процедурах украинских государственных компаний есть дыры, позволяющие выигрывать их тендеры партнерам Кремля. Непосредственные производители товаров, поставляемых в Украину через публичные закупки, должны предоставлять гарантийное письмо об отсутствии деловых связей с россией. А за ложь в этих гарантийных письмах нести жесткую ответственность.
Между тем политолог Николай Давидюк призвал НАПК более тщательно изучить именно китайские компании, способствующие государству-агрессору. "Пока на сайте Нацагенства по предотвращению коррупции в перечне международных спонсоров войны есть только 8 компаний из Китая. Очевидно, что этого крайне мало, поскольку товарооборот между КНР и рф растет очень быстро. Например, в прошлом году он вырос почти на треть, а за 1 квартал 23 года на 41%! Многие китайские компании продолжают торговать с рашистами", — отметил политолог.
Давыдюк считает, что в вопросе санкций требуется комплексный подход. "Нужно взять каждую отрасль экономики и проверить ее зависимость от Китая. Вот санкционировали строительную корпорацию CSCEC, нужно санкционировать и производителей стройматериалов. И так с каждой отраслью, которая продолжает зарабатывать в россии, нужно разбираться комплексно. 8 компаний под санкциями – это меньше капли в море", — говорит политолог.
Очевидно, что проблема работы в Украине компаний, способствующих врагу, нуждается в оперативном реагировании украинского правительства. Но нужно и системное решение проблемы. Дыры в тендерных процедурах, через которые пролезают кремлевские партнеры, следует перекрыть. "Бизнес Телеграф" будет следить за развитием событий по этой теме, ожидает ответа на запросы и конкретные решения всех причастных к проблеме органов власти.