Діло труба: як партнери російського Газпрому у розпал війни виграють державні тендери в Україні

Лише за останні півроку державні компанії "Укргазвидобування" та "Оператор ГТС України" віддали через фірму-прокладку більше 2,6 мільярдів гривень китайським виробникам, які є партнерами держави-агресора. Частина цих грошей йде на поставки для Кремля, який щодня вбиває українців.

За півтора роки війни проти України росія навчилась обходити міжнародні санкції та інші торгові обмеження. Постачання високотехнологічних компонентів для виробництва зброї організовано через Туреччину, Казахстан, Вірменію, Грузію та інші країни. Стратегічно важливі товари також закуповуються у, так званих, нейтральних країн, таких як Китай.

Захід все ще розробляє відповідь на цю хитрість росіян. Джим О'Браєн, координатор із питань санкцій у Державному департаменті США, на початку червня у Брюселі оголосив про підготовку спеціальних заходів, спрямованих проти країн-посередників з постачання стратегічно важливих товарів Кремлю. Про намір включити у новий пакет санкцій ЄС компанії-посередники заявив і Євросоюз.

В Україні, яка вже більше 500 днів безпосередньо веде війну, про можливий системний підхід щодо виявлення партнерів держави-агресора також можна говорити лише в майбутньому часі. Тендерні процедури всіх українських державних компаній передбачають, що постачальник добровільно повідомляє, має він ділові стосунки з росіянами, чи ні. Але коли на тендері використовується фірма-прокладка, це обмеження можна легко обійти . Гарантійний лист про відсутність звʼязків з росією вимагається лише від безпосереднього учасника тендеру — фірми-посередника. А про те, чи є кремлівськими партнерами компанії-виробники товару, що постачається в Україну, ніхто не питає.

Санкції та спецмита проти партнерів кремлівського режиму в Україні також запроваджуються дуже вибірково. А окрім них чи не єдиним інструментом у держави є Список міжнародних спонсорів війни, який веде Національне агентство з питань запобігання корупції. У ньому зараз лише 30 компаній. НАЗК постійно підкреслює, що цей реєстр — лише репутаційний інструмент. Водночас діє неофіційне табу для органів влади та державних компаній на співпрацю з фігурантами цього списку.

Втім, це не заважає багатьом іншим постачальникам стратегічно важливих товарів у росію бути одночасно партнерами українських держкомпаній. Особливо кричуща ситуація склалася з постачанням нафтогазових труб. Все, повʼязане з російськими нафтою та газом, давно визнано економічною зброєю держави агресора. Але компанії, якій сприяють виробництву цієї зброї, схоже, випали за периметр уваги як уряду, так і силових структур України.

Китайський слід

У розпорядженні "Бізнес Телеграфу" є дані закритої митної бази рф, в якій відображені імпортні операції, зокрема, з постачання трубної продукції. В ній особливу увагу на себе звертають два китайських виробника:

Tianjin Pipe Corporation (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin)

(No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin) Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd. (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province)

Після широкомасштабного вторгнення росіян лише у 2022 році вони здійснили 26 поставок трубної продукції до росії. Основними отримувачами їхньої трубної продукції були ООО "Торговый дом Северснаб", Виксунський металургійний завод та ООО "Энергогазсервис". Всі ці фірми є постачальниками РАО "Газпром", Лукойлу, ТНК та інших нафтогазових гігантів держави-агресора.

В іншій відкритій базі даних, Importgenius, яка охоплює більший період, але також синхронізована з митною базою рф, відкривається ширший перелік російських партнерів постачальників труб. Зокрема, Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation (дочірня TPC) співробітничає з ТОВ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", та ЗАТ "ТНК-ВР Снабжение". Водночас Hengyang Valin Steel Tube забезпечує своєю продукцією, окрім ООО "Северснаб", ще й ООО "Каспийская энергия проекты". Поставки іншим російським отримувачам, яких у базах ідентифікувати поки що не вдалося, здійснюються через логістичні компанії ТОВ "Міал", "Меджор Карго Сервіс" та "ТЕК Лектранс". Формально вони у документах вказані як отримувачі вантажу, хоча насправді лише надають транспортні послуги.

"Російські" китайці в Україні під американською прокладкою

Зафіксувати російських партнерів цих двох китайських компаній було важливою оскільки одночасно вони є потужними постачальниками трубної продукції в Україну. Більше того, через систему Prozorro їхніми закупівельниками є держава Україна, як власник компаній "Укргазвидобування" та "Оператор газотранспортної системи України". Китайці постачають свою продукцію до нас не напряму, а через американську фірму-прокладку Vorex LLC, яка належить громадянину США Федору Закусило.

Гарантійний лист від китайських партнерів росіян щодо готовності поставити свою продукції українській державній компанії.

Якщо у вас закрались сумніви щодо "американськості" цієї фірми, підтвердимо їх тим фактом, що її глобальним менеджером з продажу є ще й такий собі Олександр Грицай. Ці два "справжніх американці" останнім часом все більш комфортно почувають себе на тендерах в Україні, представляючи інтерес сумнівних з точки зору репутації китайських виробників.

Ось приклади виграних Vorex LLC на користь китайців тендерів з постачання обсадних, магістральних та бурильних труб, а також трубної арматури лише протягом 2023 року:

Всього китайські партнери росіян через американську "прокладку" цього року вже виграли 9 тендерів двох українських державних компаній на сумму більше 2,6 млрд гривень. Частина цих коштів піде на виробництво стратегічно важливої трубної продукції для держави-агресора. Просто зараз тривають ще 2 тендери "Укргазвидобування" на 0,7 млрд грн, куди подалася Vorex LLC.

Для участі у тендері Vorex LLC подає документи, які підтверджують, що постачатись буде трубна продукція саме двох вже згаданих китайських компаній. Ось приклад першої сторінки однієї з таких довідок:

Американська Vorex LLC відома, серед іншого, скандальною участю у тендері за закупівлю труб "Оператором ГТС України" наприкінці 2021 року, за три місяці до широкомасштабного вторгнення росіян. Тоді для підтвердження досвіду роботи на цьому ринку американець Федір Закусило не придумав нічого іншого, як вказати на контракт з російським ТОВ "Майстер Вектор". Сайт Rusprofile вказує на те, що основними контрагентами цієї пітерської фірми є ТОВ "Газпром Комплектація", АТ "Транснефть — Сибір" та АТ "Транснефть-Приволга". Тоді це не завадило Vorex LLC виграти тендер української державної компанії в інтересах китайських партнерів росії.

Того ж 2021 року Vorex LLC постачала для "Укргазвидобування" російські запобіжні клапани. Тоді американська фірма-прокладка виграла тендер в інтересах російського ООО "Трубопроводная арматура".

Що робити з "прокладками прокладок" і партнерами росіян в Україні?

Щодо наведених фактів роботи в Україні китайських компаній, які є системними постачальниками стратегічно важливої продукції в росію, "Бізнес Телеграф" звернувся із запитами до Кабміну, Міністерства економіки, Міністерства енергетики, НАК "Нафтогаз України" та НАЗК. Нас цікавить не тільки реагування на конкретні кейси, а й сама процедура визначення компаній, які потрапляють у санкційні списки та реєстр міжнародних спонсорів війни.

Очевидно, що в тендерних процедурах українських державних компаній є дірки, які дозволяють вигравати їхні тендери партнерам Кремля. Безпосередні виробники товарів, які постачаються в Україну через публічні закупівлі, мають надавати гарантійний лист щодо відсутності ділових звʼязків з росією. А за брехню у цих гарантійних листах нести жорстку відповідальність.

Гарантійний лист, яким американська фірма-прокладка вказує на відсутність звʼязків з росією. В ньому жодного слова про те, що постачатиметься продукція китайських компаній, які є стабільними партнерами Кремля.

Тим часом політолог Микола Давидюк закликав НАЗК прискіпливіше вивчити саме китайські компанії, які сприяють державі-агресору. "Наразі на сайті Нацагенства із запобігання корупції у переліку міжнародних спонсорів війни є лише 8 компаній з Китаю. Очевидно, що цього вкрай замало, оскільки товарообіг між КНР та рф росте дуже швидко. Наприклад, минулого року він зріс майже на третину, а за 1 квартал 23 року на 41%! Багато китайських компаній продовжують торгувати із рашистами", — зазначив політолог.

Давидюк вважає, що у питанні санкцій потрібен комплексний підхід. "Потрібно взяти кожну галузь економіки та перевірити її залежність від Китаю. Ось санкціонували будівельну корпорацію CSCEC, потрібно санкціонувати і виробників будматеріалів. І так з кожною галуззю, яка продовжує заробляти в росії, треба розбиратися комплексно. 8 компаній під санкціями – це менше ніж краплина у морі", — говорить політолог.

Очевидно, що проблема роботи в Україні компаній, які сприяють ворогу, потребує оперативного реагування українського уряду. Але потрібне і системне вирішення проблеми. Дірки в тендерних процедурах, через які пролазять кремлівські партнери, слід перекрити. "Бізнес Телеграф" слідкуватиме за розвитком подій щодо цієї теми, очікує відповіді на запити та конкретних рішень всіх причетних до проблеми органів влади.