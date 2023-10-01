Пригодится даже без блэкаутов: как быстро и бесплатно утеплить квартиру

У большинства пластиковых окон есть несколько режимов

Предстоящая зима может стать для жителей Украины не проще, чем в прошлый год. Поэтому уже сейчас многие размышляют о том, как самостоятельно улучшить теплоизоляцию своего жилья. Одним из самых легких и совершенно бесплатных способов сделать это — перевести пластиковые окна в "зимний режим"." Телеграф" рассказывает о том, как это сделать.

Режимами пластиковых окон называют степень прижима его створок. На зиму он усиливается (пропуская меньше воздуха в помещение. Т.е делая его теплее), а весной возвращается в исходное положение, чтобы дополнительно не нагружать уплотнители и продлить их срок службы.

Как перейти в "зимний режим"

Для начала следует узнать, предусмотрен ли он в вашем окне:

Фурнитура переводится с помощью специальных эксцентриков (цапф) расположенных сбоку створки (не на раме). Если на эксцентриках имеются отверстия для шестигранного ключа, звездочки, отвертки, либо эксцентрик имеет овальную форму, то данный вид фурнитуры, скорее всего, имеет возможность перевода в летний или зимний режим.

Ниже приведены фото популярных видов цапфов. Если у вас любой вариант, кроме последнего, то значит вам доступная эта функция.

Переводим окно в необходимое положение

Найдите цапфы на створке;

Подберите ключ (обычно понадобится один из следующих инструментов: шестигранный ключ 4 мм, ключ Torx T15 ("звёздочка"), рожковый гаечный ключ 11 мм или пассатижи, плоская отвёртка);

Проверните цапфы. Используя соответствующий ключ или вручную переведите все эксцентрики в положение с максимальным прижимом (если переводите в зимний режим, и соответственно, ослабьте цапфы для перевода в летний режим) Они двигаются достаточно туго, так что крутите смелее, ничего не сломается.

После регулировок обязательно проверьте плотность прилегания элементов конструкции. Для этого возьмите лист бумаги, вставьте его между рамой и створкой, а затем закройте окно и попробуйте вытащить. Если настройки выполнены правильно, бумага выйдет с большим трудом или порвётся.

Ранее мы писали о простом лайфхаке, который поможет сохранить тепло в вашем доме или квартире в холодное время года.