Развитие добычи нефти и газа в Украине требует инвестиционных гарантий в течение 5-10 лет, — Кацуба

Чтобы избавиться от зависимости от импорта, Украина должна уже сейчас работать над тем, что создать благоприятные условия для привлечения инвестиций и современных технологий разведки и добычи углеродных ресурсов. Об этом пишет предприниматель Александр Кацуба в своей колонке.

Для привлечения инвесторов нужны понятное, стабильное регулирование и низкие риски потери инвестиции, пишет предприниматель. Правительство должно вводить нормы регулирования на четко определенный срок. Для этого регулирующие документы должны предусматривать нормы, что Украина обязуется не изменять инвестиционные гарантии в течение 5-10 лет.

Современные технологии разведки и добычи могут прийти только вместе с инвесторами, являющимися владельцами или пользователями соответствующих технологий. Доходность нефтегазового сектора при правильном стимулировании и низких коррупционных рисках позволяет быстро оправдывать крупные капитальные инвестиции. Так что дальше дело исключительно за взвешенной правительственной политикой и ответственной позицией энергетического бизнеса, резюмирует Кацуба.

Александр Кацуба – украинский предприниматель, эксперт в сфере энергетики, владелец компании АЛЬФА ГАЗ.