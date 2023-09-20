Санкции в действии: российские олигархи нагло грабят ЕС, получая субсидии

Европа тратит много ресурсов на помощь Украине. И вместе с тем российские миллиардеры получают государственную поддержку в некоторых странах ЕС.

В Словении – громкий скандал. Летом правительство страны обвинило россиян в неправомерном получении государственной субсидии. Что произошло? Олигархи сделали то, что удается лучше всего россиянам. Соврали.

По данным базы по отслеживанию санкционных ограничений Castellum.AI, путинский режим поставил мировой рекорд. Ни на одну страну никогда не было наложено столько санкций. Их общее количество превышает 16 000. Большинство санкций (свыше 9 000) против физических лиц. В них попали более 40% российских миллиардеров из списка Forbes.

Олигархам в Европе не рады? Возможно. Но по данным авторов исследования The Ownership Monitor (TOM), в Европе зарегистрированы 1402 компании, контролирующие 33 российских олигарха, на которых наложены санкции. Большинство этих компаний находятся в Германии, Великобритании, Кипре, Нидерландах, Люксембурге и Австрии. Их совокупные активы превышают $440 млрд.

Конечно, олигархи давно научились хоронить собственность. Но иногда доходит до анекдотов. Летом 2023 года в Словении разразился скандал вокруг крупнейшего металлургического предприятия страны – SIJ Group. Правительство обвинило владельцев группы в неправомерном получении госсубсидий. После вторжения россиян в Украину и разразившегося энергокризиса власти Словении оказали финансовую помощь наиболее энергоемким предприятиям. Правда, при условии, что предприятие не имеет прибыли.

Мажоритарный владелец и председатель правления SIJ Group, россиянин Андрей Зубицкий, брат которого находится под санкциями, получил 2,42 млн евро госсубсидии. Все бы ничего, но тут о русских. И компания решила выплатить 5,8 млн евро дивидендов по прибыли и 21 млн евро премии руководству компании "как вознаграждение за успехи в бизнесе". Годом ранее SIJ Group выплатила владельцам дивиденды в размере 56 млн евро, в том числе 43 млн евро крупнейшему акционеру группы Андрею Зубицкому.

Заметив такое поведение россиян, словенское правительство пыталось их уговорить: мол, недостойно выплачивать дивиденды, когда вы раньше просили и получили субсидию для покрытия убытков. Когда это не помогло, словенцы потребовали вернуть полученные из госбюджета деньги.

Министр экономики Матьяж Хан публично призвал SIJ Group пересмотреть решение о выплате дивидендов. "Компания не может выплачивать дивиденды, в то время как получает миллионы евро субсидий", — заявил он.

Словенцы надеялись, что россияне поступят так же, как канадская компания Magna. В аналогичной ситуации крупнейший в мире производитель автокомпонентов Magna вернула полную сумму субсидии в государственный бюджет Словении. Но это канадцы, а то россияне.

Зубицкий деньги, конечно, не вернул. И включил дурака. Потому что помощь получила одна компания холдинга, а решение о выплате бонусов и дивидендов приняла другая. "Материнская компания группы SIJ никогда не получала государственной помощи. Таким образом, согласно положениям об условиях выделения средств и Закону о компаниях, акционеры имели право проголосовать за решение о выплате установленной минимальной суммы дивидендов", — пояснили россияне.

Правительство поручило министерству экономики провести дополнительную юридическую экспертизу для возможного принудительного взыскания субсидии. Экспертиза показала, что возвратить субсидию невозможно.

Зубицкие давно известны в Украине. В 2019 году МХП миллиардера Юрия Косюка купила у них словенского производителя курятины Perutnina Ptuj Group. Что интересно, на момент объявления о поглощении Косюк работал советником президента Петра Порошенко.