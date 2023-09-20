Санкції в дії: російські олігархи нахабно грабують ЄС, отримуючи субсидії

Європа витрачає багато ресурсів на допомогу Україні. І в той же час російські мільярдери отримують державну підтримку в деяких країнах ЄС

В Словенії — гучний скандал. Влітку уряд країни звинуватив росіян у неправомірному отриманні державної субсидії. Що трапилось? Олігархи зробили те, що вдається росіянам найкраще. Збрехали.

За даними бази з відстеження санкційних обмежень Castellum.AI, путинський режим поставив світовий рекорд. На жодну країну ніколи не було накладено аж стільки санкцій. Їх загальна кількість перевищує 16 000. Більшість санкцій (понад 9 000) проти фізичних осіб. Під них потрапили понад 40% російських мільярдерів зі списку Forbes.

Олігархам в Європі не раді? Можливо. Але за даними авторів дослідження The Ownership Monitor (TOM), в Європі зареєстровано 1402 компанії, які контролюють 33 російські олігархи, на яких накладено санкції. Більшість цих компаній знаходяться у Німеччині, Великій Британії, Кіпрі, Нідерландах, Люксембурзі та Австрії. Їх сукупні активи перевищують $440 млрд.

Звісно олігархи давно навчились ховати власність. Але інколи доходить до анекдотів. Влітку 2023 року у Словенії спалахнув скандал навколо найбільшого металургійного підприємства країни – SIJ Group. Уряд звинуватив власників групи у неправомірному отриманні держсубсидій. Після вторгнення росіян в Україну і енергокризи, що вибухнула, влада Словенії надала фінансову допомогу найбільш енергоємним підприємствам. Правда, за умови, що це підприємство не має прибутку.

Мажоритарний власник та голова правління SIJ Group, росіянин Андрій Зубицький, брат якого перебуває під санкціями, отримав 2,42 млн євро держсубсидії. Все б нічого, але ж тут про росіян. І компанія вирішила виплатити 5,8 млн євро дивідендів із прибутку та 21 млн євро премії керівництву компанії "як винагорода за успіхи в бізнесі". Роком раніше SIJ Group виплатила власникам дивіденди у розмірі 56 млн. євро, у тому числі 43 млн. євро найбільшому акціонеру групи Андрію Зубицькому.

Помітивши таку поведінку росіян, словенський уряд намагався їх умовити: мовляв, негідно виплачувати дивіденди, коли раніше ви просили і отримали субсидію для покриття збитків. Коли це не допомогло, словенці зажадали повернути отримані з держбюджету гроші.

Міністр економіки Матьяж Хан публічно закликав SIJ Group переглянути рішення про виплату дивідендів. "Компанія не може виплачувати дивіденди в той час як отримує мільйони євро субсидій", — заявив він.

Словенці сподівались, що росіяни зроблять так само, як канадська компанія Magna. В аналогічній ситуації найбільший в світі виробник автокомпонентів Magna повернула повну суму субсідії в державний бюджет Словенії. Але то канадці, а то росіяни.

Зубицький гроші, звісно, не повернув. І увімкнув дурня. Бо допомогу отримала одна компанія холдингу, а рішення про виплату бонусів і дивідендів прийняла інша. "Материнська компанія групи SIJ ніколи не отримувала державної допомоги. Таким чином, відповідно до положень про умови виділення коштів та Закону про компанії, акціонери мали право проголосувати за рішення про виплату встановленої мінімальної суми дивідендів", — пояснили росіяни.

Уряд доручив міністерству економіки провести додаткову юридичну експертизу для можливого примусового стягнення субсидії. Експертиза показала, що повернути субсидію неможливо.

Зубицькі давно відомі в Україні. В 2019 році МХП мільярдера Юрія Косюка купила в них словенського виробника курятини Perutnina Ptuj Group. Що цікаво, на момент оголошення про поглинання Косюк працював радником президента Петра Порошенка.