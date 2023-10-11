"Если это атака, то...": в НАТО обещают решительный ответ на диверсию на газопроводе

Обсуждение данного инцидента в Балтийском море будет происходить на встрече министров

В НАТО обсудят аварию на трубопроводе Baltic connector между Финляндией и Эстонией. В случае, если подтвердится преднамеренная атакая, Альянс настроен дать "решительный ответ".

Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге перед началом двухдневной встречи министров обороны Альянса в среду, 11 октября. Об этом пишет "Экономическая правда".

По словам Столтенберга, обсуждение данного инцидента в Балтийском море будет происходить на встрече министров. Первоначальная задача — установить причину возникновения аварии.

"Важная вещь сейчас − установить, что случилось и как это могло случиться. Если будет доказано, что это преднамеренная атака на критическую инфраструктуру НАТО, то это будет, конечно, серьезно, и это, конечно, встретит объединенный и решительный ответ НАТО", — сказал он.

Отметим, что в ночь на 8 октября 2023 года эстонские и финские операторы газовых систем обнаружили резкое падение давления в трубопроводе Baltic connector. Подача газа после этого была перекрыта. В Финляндии считают, что к этому инциденту могла быть причастна россия. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо считает, что утечку не могло вызвать обычное использование труды или колебания давления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 11 октября в Брюсселе состоится встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", а затем заседание Совета Украина-НАТО. Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в "Рамштайне".