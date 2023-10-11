Зеленский прибыл в Бельгию: там проходит новый "Рамштайн" и не только

Украинский лидер может принять участие в "Рамштайне"

Президент Украины Владимир Зеленский, после посещения Румынии, прибыл с визитом в столицу Бельгии Брюсель. Там у него запланирован ряд встреч.

В среду, 11 октября, состоится встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", а также заседание Совета Украина-НАТО. Об этом пишет Yahoo.

Отмечается, что Зеленский может принять участие в заседании "Рамштайна". Там также будут глава Пентагона Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Украинский лидер также встретится с правительством Бельгии.

По данным СМИ, ожидается, что представители Контактной группы сосредоточатся на том, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, предоставив больше систем ПВО для отражения российских атак на энергетическую инфраструктуру. Также это касается и передачи боеприпасов, чтобы ВСУ смогли выдержать свое контрнаступление.

От Украины на "Рамштайн" поехал также новый министр обороны Рустем Умеров. Министры НАТО также должны встретиться в Брюсселе со своим украинским коллегой.

"Министры также обсудят вопросы, вызывающие обеспокоенность, помимо войны в Украине, в том числе повреждение подводного газопровода и телекоммуникационного кабеля, соединяющего членов НАТО, Финляндию и Эстонию", — говорится в материале.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Соединенных Штатах придумали, как одновременно помочь Израилю и Украине. Эта идея может повысить шансы на одобрение Конгрессом помощи Украине.