Ризик ескалації в Україні блідне поряд з цим: генсек НАТО зробив тривожну заяву

У НАТО вважають, що підтримка України несе ризик ескалації

Поки Німеччина не квапиться постачати Україні крилаті ракети Taurus, у НАТО заявили, що не можна дозволити рф виграти війну. Водночас там привітали рішення Берліна посилити українську ППО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю Welt прокоментував рішення Німеччини надіслати Україні ще одну систему протиповітряної оборони типу Patriot. За його словами, в Альянсі очікують нових російських атак на українську енергосистему.

При цьому Столтенберг підкреслив, що протиповітряна оборона має вирішальне значення для порятунку українських життів.

"Постачання зброї – це національна справа. "Я вітаю рішучу підтримку України з боку Німеччини", – зазначив він.

Столтенберг також прокоментував занепокоєння партнерів щодо ескалації конфлікту в Україні. "Я розумію занепокоєння, що наша підтримка України несе ризик ескалації, але цей ризик блідне у порівнянні з тим, що ми дозволимо путіну виграти цю війну. Якщо путін виграє війну в Україні, він, швидше за все, знову вдасться до насильства", – заявив він.

Нагадаємо, раніше у західних ЗМІ повідомлялося, що саме канцлер Олаф Шольц заморожує постачання ракет Taurus, проте попри цю неприємну деталь, Німеччина залишається першою серед країн Європи за обсягами наданої Україні допомоги.