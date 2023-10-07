Риск эскалации в Украине бледнеет рядом с этим: генсек НАТО сделал тревожное заявление

В НАТО считают, что поддержка Украины несет риск эскалации

Пока Германия не спешит поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, в НАТО заявили, что нельзя позволить рф выиграть войну. В то же время, там приветствовали решение Берлина усилить украинскую ПВО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt прокомментировал решение Германии отправить Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot. По его словам, в Альянсе ожидают новых российских атак на украинскую энергосистему.

При этом Столтенберг подчеркнул, что противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней.

"Поставка оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил он.

Столтенберг также прокомментировал обеспокоенность партнеров по поводу эскалации конфликта в Украине. "Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим путину выиграть эту войну. Если путины выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию", – заявил он.

Напомним, ранее в западных СМИ сообщалось, что именно канцлер Олаф Шольц замораживает поставки ракет Taurus, однако, несмотря на эту неприятную деталь, Германия остается первой среди стран Европы по объемам оказанной Украине помощи.