Дальнобойные Taurus для Украины откладываются? WSJ назвала главного "стопора" поставок

Виной всему опасения реакции рф

В Германии продолжают находить проблеммы с передачей своих дальнобойных ракет Taurus для Украины. На этот раз поставку якобы заморозил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Об этом пишет WSJ, ссылаясь на собственные источники. Её журналисты пишут, что Берлин, вероятно, откладывает поставки Украине дальнобойных ракет. Причина — якобы опасения Шольца, связанные с риском вовлечения Германии в прямой конфликт с россией.

"Немецкие официальные лица заявили, что трехпартийное коалиционное правительство Германии в принципе одобрило поставки Taurus, но канцлер Олаф Шольц затормозил этот шаг из-за опасений, что немецкий персонал должен будет приехать в Украину, чтобы помочь обслуживать и управлять комплексным оружием", — полагают журналисты.

В WSJ также отметили, что представитель Шольца отверг планы Берлина по поставкам Киеву ракет Taurus в ближайшее время. Впрочем, как отмечается в материале, подобные дебаты уже происходили, когда Германия не хотела отправить в Украину танки немецкого производства. Шольц согласился сделать это только после того, как убедил президента Джо Байдена прислать американские танки.

Также в канцелярии Шольца якобы обеспокоены тем, что Украина будет наносить удары Taurus по Крымскому мосту. Это также вызывает опасения усиления конфронтации с рф.

Кроме того, журналисты со ссылкой на немецких чиновников также сообщили, что если Берлин решится на передачу Киеву Taurus, дальность пуска ракеты, которая способна наносить удары на расстоянии 500 километров, могут сократить. Во избежание "риска использования ее для ударов по России".

При этом, по мнению авторов материала, пока непонятно, даст ли ФРГ "зеленый свет" на удары ракетами Taurus по целям в оккупированном Крыму.

Напомним, ранее мы пиисали о харкетеристиках ракет Taurus.