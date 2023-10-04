Германия готовится к передаче Украине важного вооружения, но дальнобойных ракет можно не ждать: подробности

Германия поможет Украине усилить защиту неба

Украина получит от Германии дополнительные средства ПВО для защиты портовой инфраструктуры от российских ракет и дронов, но на поставки крылатых ракет Taurus рассчитывать пока не приходится.

Как пишет Bloomberg, Берлин намерен отправить одну дополнительную систему ПВО IRIS-T и более дюжины зенитных установок Gepard. Новая помощь призвана поддержать усилия Украины по защите побережья Одесской области и грузов, которые направляются по морю в сторону румынской границы.

Ожидается, что "Гепарды" прибудут в Украину до конца года, а вот IRIS-T в Украину попадет только после изготовления.

Вместе с тем Bild информирует, что на дальнобойные крылатые ракеты Украине рассчитывать пока не стоит. Издание отмечает, что Берлин не давал официального отказа на их поставки, однако в непубличных разговорах намекает на это.

При этом журналисты отмечают, что канцлер Олаф Шольц оставляет вопрос поставок Taurus открытым, но вероятность этого считается крайне маловероятной. Отчасти это связано с тем, что именно немецкими ракетами может быть уничтожен мост через Керченский пролив.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ говорят, что именно Шольц замораживает поставки ракет Taurus, однако несмотря на эту неприятную деталь Германия остается первой среди стран Европы по объемам оказанной Украине помощи