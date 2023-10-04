Німеччина готується до передачі Україні важливого озброєння, але далекобійних ракет можна не чекати: подробиці

Німеччина допоможе Україні посилити захист неба

Україна отримає від Німеччини додаткові засоби ППО для захисту портової інфраструктури від російських ракет та дронів, але на постачання крилатих ракет Taurus розраховувати поки що не доводиться.

Берлін має намір відправити одну додаткову систему ППО IRIS-T і більше дюжини зенітних установок Gepard. Нова допомога покликана підтримати зусилля України щодо захисту узбережжя Одеської області та вантажів, що прямують морем у бік румунського кордону.

Очікується, що "Гепарди" прибудуть до України до кінця року, а ось IRIS-T до України потрапить лише після виготовлення.

Водночас Bild інформує, що на далекобійні крилаті ракети Україні розраховувати поки що не варто. Видання зазначає, що Берлін не давав офіційної відмови на їхнє постачання, однак у непублічних розмовах натякає на це.

При цьому журналісти зазначають, що канцлер Олаф Шольц залишає питання постачання Taurus відкритим, але ймовірність цього вважається вкрай малоймовірною. Частково це пов’язано з тим, що саме німецькими ракетами може бути знищено міст через Керченську протоку.

Як повідомлялося раніше, у західних ЗМІ кажуть, що саме Шольц заморожує постачання ракет Taurus, проте попри цю неприємну деталь, Німеччина залишається першою серед країн Європи за обсягами наданої Україні допомоги.